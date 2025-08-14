Fit placek śliwkowy bez cukru i mąki pszennej. Idealny na diecie po 40-tce
Sezon na śliwki trwa w najlepsze. Pyszne owoce możesz wykorzystać do przygotowania fit placka bez cukru i mąki pszennej. To idealna propozycja dla osób, które na diecie nie chcą rezygnować z tego typu deserów.
Sezon na śliwki trwa u nas do końca września. To właśnie teraz jest najlepszy czas, by delektować się ich smakiem. Śliwki świetnie smakują na surowo, są też jednymi z owoców, które najchętniej wybieramy do robienia dżemów, konfitur, nalewek czy soków.
Śliwki: pyszne i pełne witamin
W Polsce najpopularniejsze są śliwki węgierki w ciemnofioletowym kolorze, zawierające słodki miąższ. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do ciast.
Świeże śliwki są niskokaloryczne, w zależności od odmiany wynosi ona ok. 30-60 kcal na 100 g. Dzięki temu można je włączyć do swojej diety. Należy jednak pamiętać, że już suszone śliwki to o wiele więcej kalorii, bo 265 na 100 g.
Owoce słyną z cennych właściwości. Zawierają witaminy C, K i A oraz składniki mineralne takie jak potas, magnez i błonnik pokarmowy.
Śliwki to również idealny składnik ciasta. Zazwyczaj są elementem placka drożdżowego - taki zazwyczaj królował w zeszytach z przepisami naszych babć. Chociaż czasy trochę się zmieniły, ktoś może uważać, że to ciasto zbyt kaloryczne, zawierające cukier i gluten, nadal cieszy się dużą popularnością. Pewnie ze względu na to, że dla części z nas to po prostu smak dzieciństwa.
Oczywiście istnieją przepisy, dzięki którym można stworzyć mniej kaloryczny odpowiednik, a zamiast mąki pszennej wybrać orkiszową. Oto przepis na fit placek ze śliwkami i kruszonką.
Fit placek ze śliwkami. Bez mąki pszennej i cukru
Składniki
- 150 g mąki orkiszowej,
- łyżeczka proszku do pieczenia,
- 10 śliwek,
- 6 jajek,
- 220 ml oleju,
- 200 g ksylitolu,
- otarta skórka z cytryny,
- łyżka masła,
- łyżka mąki migdałowej,
- łyżka ksylitolu.
Sposób przygotowania:
Okrągłą blachę do pieczenia (ok.23 cm) papierem do pieczenia. Oddziel białka od żółtek - białka ubij. W osobnej misce ubij olej z żółtkami i ksylitolem. Dodaj skórkę z cytryny. Następnie powoli dodawaj mąkę i proszek do pieczenia do masy tłuszczowej. Mieszaj do momentu uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj białka i wymieszaj. Przelej masę na blaszkę. Zanurz w cieście śliwki bez pestek, pokrojone w połówki.
Aby przygotować kruszonkę, wymieszaj mąkę migdałową, masło i ksylitol. Posyp ciasto kruszonką. Piecz go przez ok. 30 minut w piekarniku w 190 stopniach.