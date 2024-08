Słońce, ciepła woda, szum fal i rozbudowana infrastruktura turystyczna - to wszystko sprawia, że na zaplanowanie urlopu na Majorce decyduje się wielu turystów spragnionych odpoczynku i niesamowitych widoków. Dla naszych rodaków dodatkowym smaczkiem jest fakt, że na największej wyspie Balearów odpoczywał również Fryderyk Chopin. Miejsce słynie z różnorodnych krajobrazów, a podczas szukania swojego miejsca na wyspie warto uwzględnić Playa de Muro — zakątek rodem z karaibskiej pocztówki .

Playa de Muro to drobny piasek i krystalicznie czysta woda

Playa de Muro to drobny piasek i krystalicznie czysta woda Mateusz Grochocki/East News East News

Oto najdłuższa plaża na wyspie, ciągnąca się przez ponad pięć kilometrów. Znajduje się w północno-wschodniej części Majorki, położona jest pomiędzy dwiema popularnymi miejscowościami: Puerto de Alcudia oraz Can Picafort. Przyciąga turystów miękkim, jasnym piaskiem i krystalicznie czystą wodą. Nie są to jedynie marketingowe przechwałki. Playa de Muro została oznaczona Błękitną Flagą — to rodzaj certyfikatu przyznawanego najczystszym lokalizacjom.