Wypoczynek na łonie natury nad Bałtykiem. Wydma Lubiatowska to prawdziwy skarb Pomorza

Wydma Lubiatowska usytuowana w północnej Polsce, to jedno z najciekawszych miejsc Wybrzeża Słowińskiego. Położona w województwie pomorskim, w połowie drogi między Białogórą a Lubiatowem, imponująca wydma zajmuje obszar prawie 300 ha. Jej wysokość, sięgająca miejscami nawet 35 m n.p.m., czyni ją jedną z najwyższych wydm w Polsce.

Piaszczyste wzniesienie w okolicy Lubiatowa należy do tzw. wydm ruchomych, co oznacza, że pod wpływem wiatru i warunków atmosferycznych przesuwa się, tworząc w ten sposób dynamiczny krajobraz.

Wydma Lubiatowska to nie tylko imponująca formacja geologiczna, ale także unikalny ekosystem, który jest domem dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Wydma Lubiatowska - szlaki turystyczne

Lubiatowska wydma to urokliwe miejsce, idealne na spacer w ciszy na łonie natury. Jest ona mniej znana niż słynne wydmy Słowińskiego Parku Narodowego, przez co odwiedza ją mniej turystów, co sprzyja kameralnej atmosferze. Miejsce to przyciąga przede wszystkim miłośników przyrody, fotografów oraz osoby szukające spokoju i kontaktu z naturą.

Dobrze oznakowane szlaki turystyczne ułatwiają odwiedzającym spacery. Mają oni do dyspozycji liczne trasy piesze i rowerowe. Z uwagi na to, że znajdują się one poza Słowińskim Parkiem Narodowym, nie musimy martwić się o zakup biletu, a na wycieczkę możemy wybrać się z psem.

Okolica Lubiatowa jest niezwykle malownicza i dzika Lukasz Dejnarowicz / FORUM Agencja FORUM

Nadleśnictwo stworzyło malowniczą ścieżkę przyrodniczą. Oferuje ona wiele atrakcji

W 2021 roku Nadleśnictwo Choczewo utworzyło malowniczą ścieżkę przyrodniczą, prowadzącą przez wydmę Lubiatowską. Jest to pętla o długości około 4 kilometrów, która zachwyca zarówno widokami, jak i różnorodnością krajobrazu. Trasa prowadzi przez morze piasku, oferując piękne widoki i kojący szum wiatru. Jest ona dostępna o każdej porze roku, a jej urok zmienia się wraz z nimi.

Decydując się na długi spacer ścieżką przyrodniczą, będziemy mieli okazję podziwiać piękną wydmę Lubiatowską z platform widokowych, przechadzać się pachnącymi żywicą borami sosnowymi oraz zobaczyć rozlewiska małej rzeczki "Bezimienna", które zostały celowo utworzone przez leśników w celu retencjonowania wody w lesie.

Po drodze znajdziemy też trzy wyjścia na plaże, gdzie będziemy mogli odpocząć i napawać się urokami Bałtyku.

Na trasie znajdziemy platformy widokowe, z których rozpościera się piękny widok na Bałtyk 123RF/PICSEL

Jak dotrzeć do ścieżki przyrodniczej? Turyści muszą przygotować się na długi spacer

Dotarcie do ścieżki przyrodniczej nie jest szczególnie trudne, jednak weźmy pod uwagę to, że najbliższy parking samochodowy w jej okolicy znajdziemy dopiero w miejscowości Lubiatowo. Stamtąd ulicą Spacerową musimy pieszo dojść do granicy lasu, gdzie znajduje się znak zakazu wjazdu. Następnie należy pokonać około 2 km pieszo (wyłączoną z ruchu drogą asfaltową) do punktu nr 1 na ścieżce. Trasa ta jest jednak bardzo ciekawa - po drodze mijamy obiekty należące do Fundacji Anny Dymnej oraz budynki po dawnej jednostce wojskowej. Na końcu drogi znajduje się parking przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Do ścieżki możemy również dotrzeć rowerem lub pieszo z miejscowości Białogóra, kierując się plażą na zachód. Po około 2,5 km dotrzemy do wyjścia nr 36, skąd zaczyna się wschodnia część ścieżki. Podążając plażą od strony Lubiatowa na wschód, po 5 km dotrzemy do wyjścia nr 36A, gdzie znajduje się punkt nr 13 na ścieżce.