Podczas gdy do niedawna triumfy wśród Polaków święciła - ze swoimi błękitnymi wodami mórz i niemal pewną, słoneczną pogodą - Chorwacja, w tym roku wakacyjne preferencje Polaków nieco się zmieniły. Oto na liście najpopularniejszych destynacji zawitał bowiem nowy kierunek, wypychając z rankingu dotychczasową ulubienicę rodaków.

Gdzie więc Polacy najchętniej podróżują w te wakacje? To może być zaskoczenie.

Jaki kierunek na wakacje 2024? Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia

Tegoroczne wakacje są dowodem na to, że Polacy spragnieni byli odpoczynku jak nigdy dotąd. Serwis Wakacje.pl informuje, że w tym roku na zorganizowane wycieczki wyjechać może więcej rodaków niż przed rokiem.

Dane Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wskazują, że od stycznia do maja biura podróży sprzedały wycieczki w oparciu o loty czarterowe dla nieco ponad 2 mln klientów, co stanowi wzrost o 27 proc. rok do roku - donosi "Business Insider". Liczby wzrastają jeszcze bardziej - do nawet 2 mln 78 tys. klientów - kiedy pod uwagę wzięte zostaną wyjazdy połączone z innym środkiem transportu, na przykład tanimi linami lotniczymi.

Co więcej Polacy o wyjazdach mieli myśleć w tym roku znacznie wcześniej - na długo przed rozpoczęciem wakacji. Wycieczki zorganizowane z dużym wyprzedzeniem zakupiło bowiem więcej rodaków niż kiedykolwiek. W czasie przedsprzedaży dynamika rezerwacji przekraczała 40 i 50, a niekiedy nawet 70 proc.

Gdzie Polacy najchętniej spędzają wakacje? Zmiany w rankingu

Jaki kierunek na wakacje 2024? W tym roku Polacy zachwycili się urokliwą Maltą 123RF/PICSEL

Chociaż Polacy postanowili w tym roku zmienić nieco swoje wakacyjne przyzwyczajenia, niezmiennie największą popularnością cieszyły się Turcja, Grecja oraz Egipt - wynika z raportu Wakacje.pl. W dalszej części rankingu sporo jednak zmian.

Hiszpania, dotąd piastująca czwartą pozycję, w tym roku musiała uznać jednak wyższość swojej afrykańskiej koleżanki, Tunezji - spadając o jedno miejsce. Za nimi uplasowały się kolejno Cypr, Bułgaria, Albania i Włochy. Pierwszą dziesiątkę zamyka, wkraczająca do niej z dużą gracją, Malta.

Na liście brakuje, uwielbianej przez Polaków, Chorwacji. To jednak jeden z tych kierunków, do którego rodacy z chęcią podróżują "na własną rękę", wybierając samochód i wynajmując nieruchomości samodzielnie. Mimo iż brakuje jej na liście, nie oznacza to wiec, że straciła w oczach Polaków. W zeszłym roku odwiedziło ją bowiem 1,08 mln gości z Polski, co oznaczało wzrost o 3,38 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.

Polacy więc chętnie wyjeżdżają i równie chętnie - płacą. W tym roku klienci biur podróży mieli sięgnąć do swoich kieszeni jeszcze głębiej, przeznaczając na wyjazdy kwoty znacznie wyższe niż przed rokiem (na przykład średnia cena rezerwacji wakacji w Tunezji dla pary to 6 tys. 138 zł). Aż 71 proc. podróżnych wybrało wyjazdy tygodniowe, a 19,6 proc. te trwające od 8 do 13 dni. 90,5 proc. osób wybrało ponadto pobyt w wyżywieniem w formie all inclusive.

