Grecja jest chętnie wybieranym kierunkiem przez Polaków. Udają się tam osoby starsze, rodziny z dziećmi, a także młodzi ludzie. Turystów przyciąga kombinacja pięknych plaż, bogatej historii i pysznej kuchni. Obecnie międzynarodowy tour operator, jakim jest Join UP! wprowadził do swojego portfolio wycieczki na Kretę do Heraklionu. Umożliwia wylot z czterech miast: Warszawy, Katowic, Gdańska i Rzeszowa. Warto zaznaczyć, że turystyczne miejscowości znajdują się blisko stolicy Krety i łatwo jest się do nich dostać.