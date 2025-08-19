Azjatycki superfood, który działa jak naturalny kwas hialuronowy. Zrobisz z niego deser
Ten niesamowity grzyb to prawdziwy skarb orientu, który sprawdza się jako wsparcie dla zdrowia całego organizmu oraz pielęgnacji skóry. Jego skład bogaty jest w silnie nawilżające polisacharydy, antyoksydanty i substancje wspierające odporność. Możliwości wykorzystania są szerokie: od suplementów diety po oryginalne desery, które przy regularnym spożywaniu mogą sprawić, że twoja skóra stanie się jędrna, napięta i nawilżona.
Spis treści:
Śnieżny grzyb - co to właściwie jest?
Nazwa kojarzy się z mrozem, ale śnieżny grzyb pochodzi z najbardziej tropikalnych rejonów świata. Ze śniegiem łączy go przede wszystkim barwa, a także kształt kulki śnieżnej. Choć brzmi bardzo zagadkowo i od razu kojarzy się z trudnym do niego dostępem, tremellę (lub inaczej trzęsaka morszczynowatego) można z łatwością nabyć w sklepach ze zdrową żywnością, a także poprzez strony internetowe. Choć w krajach azjatyckich znany jest od wieków i używany zarówno jako źródło nawilżenia od wewnątrz, panaceum na wiele chorób oraz jako uzupełnienie diety w wiele wartościowych składników odżywczych, u nas wiedza o tym grzybie wciąż jest niewielka. A szkoda, bo tremella kryje w sobie moc witamin i minerałów i co najważniejsze - słynie z poprawy nawilżenia i sprężystości skóry.
Przypomina wyglądem jasną gąbkę morską, ale nie rośnie w wodzie, a w lasach północnych Chin. Wykorzystuje się go zarówno w kuchni jak i w kosmetyce. Jakiś czas temu ogłoszono go sensacją w pielęgnacji skóry dzięki jego adaptogennym i maksymalnie nawilżającym i zatrzymującym wilgoć w tkankach właściwościom.
Właściwości śnieżnego grzyba - dla skóry, wątroby i odporności
Trzęsak morszczynowaty kryje w sobie bogactwo składników odżywczych i minerałów:
- silne działanie nawilżające - polisacharydy tremelli wiążą wodę podobnie jak kwas hialuronowy, wspierając nawilżenie skóry i błon śluzowych;
- właściwości immunomodulacyjne - wspiera pracę układu odpornościowego poprzez aktywację makrofagów i limfocytów;
- antyoksydacyjne - neutralizuje wolne rodniki, może opóźniać procesy starzenia;
- wspiera układ sercowo-naczyniowy - badania sugerują, że obniża poziom cholesterolu i wspiera zdrowie naczyń;
- neuroprotekcyjne - polisacharydy mogą chronić komórki nerwowe przed stresem oksydacyjnym;
- przeciwzapalne - zmniejsza reakcje zapalne w organizmie;
- wspiera regulację poziomu cukru - polisacharydy mogą stabilizować glikemię;
- korzyści dla układu oddechowego - tradycyjnie stosowany przy suchym kaszlu i nawilżaniu płuc;
- kosmetyczne - stosowany w produktach do pielęgnacji skóry (kremy, sera) jako naturalny składnik nawilżający i poprawiający elastyczność;
- wspomaga metabolizm i regenerację - w badaniach na zwierzętach wykazuje korzystny wpływ na wątrobę i ogólną homeostazę organizmu.
Jak stosować śnieżnego grzyba?
W sklepach zielarskich i ze zdrową żywnością, a także na stronach internetowych możemy znaleźć śnieżnego grzyba w formie suszonej lub sproszkowanej, a także jako suplement diety w kapsułkach. W przypadku tych ostatnich należy ściśle stosować się do wytycznych podanych na opakowaniu przez producenta jeśli chodzi o dawkowanie. Natomiast jeśli uda nam się zdobyć tremellę suszoną w całości, można ją dodać do koktajlu, albo przygotować z niej tradycyjny azjatycki deser, dzięki któremu nasza skóra zyska nawilżenie i zdrowy blask. Taki deser warto spożywać na przykład raz na tydzień lub dwa, stopniowo wprowadzając tremellę do swojej diety i obserwować reakcję organizmu. Choć nie ma konkretnych danych na temat ewentualnej szkodliwości, z pewnością przy jakichkolwiek problemach zdrowotnych lub zażywaniu leków, jedzenie śnieżnego grzyba należy skonsultować ze swoim lekarzem.
Tradycyjny deser azjatycki ze śnieżnego grzyba
Składniki
- 20 g suszonego śnieżnego grzyba (Tremella fuciformis)
- 10–12 czerwonych daktyli (jujube)
- 20 g suszonych goji (opcjonalnie)
- 30 g suszonego lotosu, migdałów lub suszonych długanów (opcjonalnie)
- 40–50 g cukru kamiennego (można zastąpić miodem lub cukrem trzcinowym)
- 1,5 litra wody
Przygotowanie
- Suszony śnieżny grzyb namocz w zimnej wodzie przez około 1-2 godziny, aż się całkowicie rozwinie i zmięknie.
- Odetnij twardy, żółty trzon i porwij grzyba na mniejsze kawałki.
- Czerwone daktyle umyj i usuń pestki (opcjonalnie).
- Jeśli używasz goji, namocz je na kilka minut w ciepłej wodzie, a następnie odcedź.
- Do garnka wlej 1,5 litra wody.
- Dodaj śnieżny grzyb i czerwone daktyle.
- Gotuj na małym ogniu przez około 40 minut, aż grzyb stanie się miękki i lekko żelatynowy.
- Dodaj cukier kamienny i mieszaj, aż się rozpuści.
- Jeśli chcesz, wrzuć na koniec jagody goji (gotuj jeszcze 5 minut).
- Deser można podawać na ciepło lub schłodzony - latem świetnie smakuje jako zimna, lekko galaretowata zupa deserowa.
Smacznego!