Śnieżny grzyb - co to właściwie jest?

Nazwa kojarzy się z mrozem, ale śnieżny grzyb pochodzi z najbardziej tropikalnych rejonów świata. Ze śniegiem łączy go przede wszystkim barwa, a także kształt kulki śnieżnej. Choć brzmi bardzo zagadkowo i od razu kojarzy się z trudnym do niego dostępem, tremellę (lub inaczej trzęsaka morszczynowatego) można z łatwością nabyć w sklepach ze zdrową żywnością, a także poprzez strony internetowe. Choć w krajach azjatyckich znany jest od wieków i używany zarówno jako źródło nawilżenia od wewnątrz, panaceum na wiele chorób oraz jako uzupełnienie diety w wiele wartościowych składników odżywczych, u nas wiedza o tym grzybie wciąż jest niewielka. A szkoda, bo tremella kryje w sobie moc witamin i minerałów i co najważniejsze - słynie z poprawy nawilżenia i sprężystości skóry.

Przypomina wyglądem jasną gąbkę morską, ale nie rośnie w wodzie, a w lasach północnych Chin. Wykorzystuje się go zarówno w kuchni jak i w kosmetyce. Jakiś czas temu ogłoszono go sensacją w pielęgnacji skóry dzięki jego adaptogennym i maksymalnie nawilżającym i zatrzymującym wilgoć w tkankach właściwościom.

Właściwości śnieżnego grzyba - dla skóry, wątroby i odporności

Trzęsak morszczynowaty kryje w sobie bogactwo składników odżywczych i minerałów:

silne działanie nawilżające - polisacharydy tremelli wiążą wodę podobnie jak kwas hialuronowy, wspierając nawilżenie skóry i błon śluzowych;

w łaściwości immunomodulacyjne - wspiera pracę układu odpornościowego poprzez aktywację makrofagów i limfocytów;

antyoksydacyjne - neutralizuje wolne rodniki, może opóźniać procesy starzenia;

wspiera układ sercowo-naczyniow y - badania sugerują, że obniża poziom cholesterolu i wspiera zdrowie naczyń;

neuroprotekcyjne - polisacharydy mogą chronić komórki nerwowe przed stresem oksydacyjnym;

przeciwzapalne - zmniejsza reakcje zapalne w organizmie;

wspiera regulację poziomu cukru - polisacharydy mogą stabilizować glikemię;

korzyści dla układu oddechowego - tradycyjnie stosowany przy suchym kaszlu i nawilżaniu płuc;

kosmetyczne - stosowany w produktach do pielęgnacji skóry (kremy, sera) jako naturalny składnik nawilżający i poprawiający elastyczność;

wspomaga metabolizm i regenerację - w badaniach na zwierzętach wykazuje korzystny wpływ na wątrobę i ogólną homeostazę organizmu.

Jak stosować śnieżnego grzyba?

W sklepach zielarskich i ze zdrową żywnością, a także na stronach internetowych możemy znaleźć śnieżnego grzyba w formie suszonej lub sproszkowanej, a także jako suplement diety w kapsułkach. W przypadku tych ostatnich należy ściśle stosować się do wytycznych podanych na opakowaniu przez producenta jeśli chodzi o dawkowanie. Natomiast jeśli uda nam się zdobyć tremellę suszoną w całości, można ją dodać do koktajlu, albo przygotować z niej tradycyjny azjatycki deser, dzięki któremu nasza skóra zyska nawilżenie i zdrowy blask. Taki deser warto spożywać na przykład raz na tydzień lub dwa, stopniowo wprowadzając tremellę do swojej diety i obserwować reakcję organizmu. Choć nie ma konkretnych danych na temat ewentualnej szkodliwości, z pewnością przy jakichkolwiek problemach zdrowotnych lub zażywaniu leków, jedzenie śnieżnego grzyba należy skonsultować ze swoim lekarzem.

Tradycyjny deser azjatycki ze śnieżnego grzyba

Składniki 20 g suszonego śnieżnego grzyba (Tremella fuciformis)

10–12 czerwonych daktyli (jujube)

20 g suszonych goji (opcjonalnie)

30 g suszonego lotosu, migdałów lub suszonych długanów (opcjonalnie)

40–50 g cukru kamiennego (można zastąpić miodem lub cukrem trzcinowym)

1,5 litra wody 2 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie

Suszony śnieżny grzyb namocz w zimnej wodzie przez około 1-2 godziny, aż się całkowicie rozwinie i zmięknie.

Odetnij twardy, żółty trzon i porwij grzyba na mniejsze kawałki.

Czerwone daktyle umyj i usuń pestki (opcjonalnie).

Jeśli używasz goji, namocz je na kilka minut w ciepłej wodzie, a następnie odcedź.

Do garnka wlej 1,5 litra wody.

Dodaj śnieżny grzyb i czerwone daktyle.

Gotuj na małym ogniu przez około 40 minut, aż grzyb stanie się miękki i lekko żelatynowy.

Dodaj cukier kamienny i mieszaj, aż się rozpuści.

Jeśli chcesz, wrzuć na koniec jagody goji (gotuj jeszcze 5 minut).

Deser można podawać na ciepło lub schłodzony - latem świetnie smakuje jako zimna, lekko galaretowata zupa deserowa.

Smacznego!

