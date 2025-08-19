Azjatycki superfood, który działa jak naturalny kwas hialuronowy. Zrobisz z niego deser

Karolina Woźniak

Ten niesamowity grzyb to prawdziwy skarb orientu, który sprawdza się jako wsparcie dla zdrowia całego organizmu oraz pielęgnacji skóry. Jego skład bogaty jest w silnie nawilżające polisacharydy, antyoksydanty i substancje wspierające odporność. Możliwości wykorzystania są szerokie: od suplementów diety po oryginalne desery, które przy regularnym spożywaniu mogą sprawić, że twoja skóra stanie się jędrna, napięta i nawilżona.

Ze śnieżnego grzyba można przygotować wartościowy deser, który dosłownie nawilży nas od środka
Ze śnieżnego grzyba można przygotować wartościowy deser, który dosłownie nawilży nas od środkaCanva ProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Śnieżny grzyb - co to właściwie jest?
  2. Właściwości śnieżnego grzyba - dla skóry, wątroby i odporności
  3. Jak stosować śnieżnego grzyba?
  4. Tradycyjny deser azjatycki ze śnieżnego grzyba

Śnieżny grzyb - co to właściwie jest?

Nazwa kojarzy się z mrozem, ale śnieżny grzyb pochodzi z najbardziej tropikalnych rejonów świata. Ze śniegiem łączy go przede wszystkim barwa, a także kształt kulki śnieżnej. Choć brzmi bardzo zagadkowo i od razu kojarzy się z trudnym do niego dostępem, tremellę (lub inaczej trzęsaka morszczynowatego) można z łatwością nabyć w sklepach ze zdrową żywnością, a także poprzez strony internetowe. Choć w krajach azjatyckich znany jest od wieków i używany zarówno jako źródło nawilżenia od wewnątrz, panaceum na wiele chorób oraz jako uzupełnienie diety w wiele wartościowych składników odżywczych, u nas wiedza o tym grzybie wciąż jest niewielka. A szkoda, bo tremella kryje w sobie moc witamin i minerałów i co najważniejsze - słynie z poprawy nawilżenia i sprężystości skóry.

Zobacz również:

Na całym świecie istnieją rytuały pielęgnacyjne, które kobiety stosują, aby wyglądać lepiej
Uroda

Przepis na młodość z różnych zakątków świata. Techniki, które poprawiają wygląd skóry

Agnieszka Żurek
Agnieszka Żurek

Przypomina wyglądem jasną gąbkę morską, ale nie rośnie w wodzie, a w lasach północnych Chin. Wykorzystuje się go zarówno w kuchni jak i w kosmetyce. Jakiś czas temu ogłoszono go sensacją w pielęgnacji skóry dzięki jego adaptogennym i maksymalnie nawilżającym i zatrzymującym wilgoć w tkankach właściwościom.

Właściwości śnieżnego grzyba - dla skóry, wątroby i odporności

Przezroczysta miseczka wypełniona białą kiszoną kapustą ustawiona na lnianej serwetce na drewnianym stole.
Śnieżny grzyb nazywany jest "sensacyjnym nawilżaczem"Canva ProINTERIA.PL

Trzęsak morszczynowaty kryje w sobie bogactwo składników odżywczych i minerałów:

  • silne działanie nawilżające - polisacharydy tremelli wiążą wodę podobnie jak kwas hialuronowy, wspierając nawilżenie skóry i błon śluzowych;
  • właściwości immunomodulacyjne - wspiera pracę układu odpornościowego poprzez aktywację makrofagów i limfocytów;
  • antyoksydacyjne - neutralizuje wolne rodniki, może opóźniać procesy starzenia;
  • wspiera układ sercowo-naczyniowy - badania sugerują, że obniża poziom cholesterolu i wspiera zdrowie naczyń;
  • neuroprotekcyjne - polisacharydy mogą chronić komórki nerwowe przed stresem oksydacyjnym;
  • przeciwzapalne - zmniejsza reakcje zapalne w organizmie;
  • wspiera regulację poziomu cukru - polisacharydy mogą stabilizować glikemię;
  • korzyści dla układu oddechowego - tradycyjnie stosowany przy suchym kaszlu i nawilżaniu płuc;
  • kosmetyczne - stosowany w produktach do pielęgnacji skóry (kremy, sera) jako naturalny składnik nawilżający i poprawiający elastyczność;
  • wspomaga metabolizm i regenerację - w badaniach na zwierzętach wykazuje korzystny wpływ na wątrobę i ogólną homeostazę organizmu.

Jak stosować śnieżnego grzyba?

Biała, puszysta grzybnia śnieżnobiałego grzyba usytuowana centralnie w okrągłym, plecionym koszyku o jasnym splocie. Tło utrzymane w jasnych, neutralnych barwach.
Tremella, czyli śnieżny grzyb wyglądem i kolorem przypomina nieco gąbkę lub kulę śnieżnąCanva ProINTERIA.PL

W sklepach zielarskich i ze zdrową żywnością, a także na stronach internetowych możemy znaleźć śnieżnego grzyba w formie suszonej lub sproszkowanej, a także jako suplement diety w kapsułkach. W przypadku tych ostatnich należy ściśle stosować się do wytycznych podanych na opakowaniu przez producenta jeśli chodzi o dawkowanie. Natomiast jeśli uda nam się zdobyć tremellę suszoną w całości, można ją dodać do koktajlu, albo przygotować z niej tradycyjny azjatycki deser, dzięki któremu nasza skóra zyska nawilżenie i zdrowy blask. Taki deser warto spożywać na przykład raz na tydzień lub dwa, stopniowo wprowadzając tremellę do swojej diety i obserwować reakcję organizmu. Choć nie ma konkretnych danych na temat ewentualnej szkodliwości, z pewnością przy jakichkolwiek problemach zdrowotnych lub zażywaniu leków, jedzenie śnieżnego grzyba należy skonsultować ze swoim lekarzem.

Tradycyjny deser azjatycki ze śnieżnego grzyba

Miseczka z deserem zawierającym suszone czerwone daktyle i galaretowatą substancję, podawaną z porcelanową łyżką, całość utrzymana w ciepłej kolorystyce z naturalnymi składnikami.
Deser ze śnieżnego grzyba na piękną skórę i lepszą odpornośćCanva ProINTERIA.PL

Składniki

  • 20 g suszonego śnieżnego grzyba (Tremella fuciformis)
  • 10–12 czerwonych daktyli (jujube)
  • 20 g suszonych goji (opcjonalnie)
  • 30 g suszonego lotosu, migdałów lub suszonych długanów (opcjonalnie)
  • 40–50 g cukru kamiennego (można zastąpić miodem lub cukrem trzcinowym)
  • 1,5 litra wody
2 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie

  • Suszony śnieżny grzyb namocz w zimnej wodzie przez około 1-2 godziny, aż się całkowicie rozwinie i zmięknie.
  • Odetnij twardy, żółty trzon i porwij grzyba na mniejsze kawałki.
  • Czerwone daktyle umyj i usuń pestki (opcjonalnie).
  • Jeśli używasz goji, namocz je na kilka minut w ciepłej wodzie, a następnie odcedź.
  • Do garnka wlej 1,5 litra wody.
  • Dodaj śnieżny grzyb i czerwone daktyle.
  • Gotuj na małym ogniu przez około 40 minut, aż grzyb stanie się miękki i lekko żelatynowy.
  • Dodaj cukier kamienny i mieszaj, aż się rozpuści.
  • Jeśli chcesz, wrzuć na koniec jagody goji (gotuj jeszcze 5 minut).
  • Deser można podawać na ciepło lub schłodzony - latem świetnie smakuje jako zimna, lekko galaretowata zupa deserowa.

Smacznego!

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowaniaContent Studio

Najnowsze