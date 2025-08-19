Gąska sosnowa - grzyb, który pachnie cynamonem

Gdy mowa o najdroższych, najbardziej wykwintnych i wyszukanych grzybach świata, zapewne na myśl przychodzą trufle, zwłaszcza białe. Okazuje się, że okaz, którego nazwa mogłaby wskazywać na to, że mamy do czynienia z dość pospolitym grzybem, z całą pewnością można zaliczyć do prawdziwych skarbów grzybiarzy.

Gąska sosnowa (Tricholoma matsutake) ceniona jest ze względu na wyjątkowy smak oraz aromat. Roztacza wyjątkową, cynamonową woń, która jednoznacznie wskazuje na to, że mamy do czynienia z grzybem nadzwyczajnym. Nie tylko jednak te właściwości decydują o zawrotnych cenach, jakie może osiągać.

Matsutake, czyli gąska sosnowa Canva INTERIA.PL

Dlaczego gąska sosnowa kosztuje majątek?

Grzyb spotykany jest na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w Azji, zwłaszcza w Butanie, Korei, Chinach oraz w Japonii. W Kraju Kwitnącej Wiśni uchodzi za wyjątkowy rarytas i towar z najwyższej półki. Zdarza się, że bywa wręczany przy okazji ważnych uroczystości, np. awansu w pracy lub w charakterze prezentu ślubnego. Kilogram tych grzybów może kosztować nawet 2 tys. euro.

Skąd biorą się takie kwoty? Gąska sosnowa nie nadaje się do uprawy, więc pozyskiwać ją można jedynie z naturalnych siedlisk. W tym kontekście grzyb ma spore wymagania. Najlepiej rozwija się w lasach iglastych i konkretnie w towarzystwie sosen (stąd zresztą polska nazwa). Preferuje stary drzewostan, o który jest coraz trudniej wskutek wycinek lasów czy ich naturalnego zanikania. Dodatkowo zbiory wymagają odpowiednich umiejętności i precyzji, aby nie uszkodzić drogocennych owocników.

Najdroższy grzyb świata rośnie w Polsce

Przez prawie sto lat uważano, że gąska sosnowa w Polsce to gatunek wymarły. Dla wielu zapalonych grzybiarzy urosła zapewne do rangi prawdziwej legendy. Wielkie zdziwienie, a zarazem radość sprawiło zaobserwowanie grzyba w 2021 roku na terenie Pomorza. Trochę później gąskę sosnową namierzono także w okolicach Babiej Góry w województwie małopolskim.

Należy pamiętać, że na terenie naszego kraju można ją zbierać, jednak wyłącznie na własny użytek. Choć nie nie zalicza się do okazów objętych ochroną, nie znalazła się na liście grzybów dopuszczonych do handlu, a sprzedaż jest całkowicie zabroniona.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz INTERIA.PL