Smoothie śniadaniowe z dwoma dodatkami: Spala tłuszcz i zapobiega zaparciom
O zaletach zielonych soków i koktajli powiedziano i napisano już wszystko. Są nie tylko prawdziwą witaminową bombą, sycą i odżywiają, ale pomagają także spalić tłuszcz. Mistrzem w tej dziedzinie jest smaczny i bardzo zdrowy smoothie na bazie szpinaku i nektarynki. Dlaczego warto go pić?
Szpinak: Witaminowa bomba, która pomaga spalać tłuszcz
Szpinak to zielone, pełne zdrowia warzywo zawierające wiele cennych składników odżywczych, witamin oraz beta-karoten i luteinę, które są bardzo silnymi przeciwutleniaczami. To przez wzgląd na nie, szpinak znajduje się na liście produktów antynowotworowych i powinien znaleźć się w jadłospisie każdej dbającej o zdrowie osoby.
Szpinak chroni także przed miażdżycą, łagodzi skutki stresu, ma właściwości uspokajające i zapobiegające migrenom - to za sprawą magnezu, którego jest cennym źródłem. Znajdziemy w nim także takie witaminy jak A, E, B6 oraz K, kwas foliowy, fosfor i potas.
Osobną, budzącą sporo kontrowersji kwestią, jest zasobność tego warzywa w żelazo. Część dietetyków przekonuje, że szpinak z powodzeniem zastąpić może mięso, część zwraca uwagę, że żelazo z roślin jest zdecydowanie gorzej przyswajalne i nie jest w stanie zastąpić np. tego z wołowiny. Szpinak jest dobrym źródłem żelaza i co ciekawe, może zawierać nawet taką samą jego ilość jak mięso. Warto jednak pamiętać, że żelazo pochodzenia zwierzęcego przyswaja się nieporównywalnie lepiej - ze szpinaku jesteśmy w stanie przyswoić zaledwie 1/5 tego minerału, w porównaniu z ilością przyswajaną z mięsa wołowego. Nie bez znaczenia jest również to, z czym spożywamy szpinak. By przyswoić z niego jak największą ilość żelaza oraz kwasu foliowego, powinniśmy zjadać go z tłuszczem oraz produktami bogatymi w witaminę C.
Szpinak sam w sobie jest niskokaloryczny i zawiera tylakoidy, czyli substancje, zwiększające wydzielanie hormonów sytości. Sprawiają one, że tracimy ochotę na przekąski między posiłkami, a nawet słodycze i niezdrowe fastfoody.
Nektarynki: Regulują pracę jelit, zapobiegają zaparciom
Jednym z owoców, zawierających spore ilości witaminy C są nektarynki, bogate także w witaminy A, K oraz witaminy z grupy B, minerały - potas, magnez, wapń, żelazo oraz błonnik i antyoksydanty, takie jak beta-karoten. Nektarynki wspierają odporność, poprawiają trawienie, dbają o zdrowie skóry oraz wzroku i wspierają układ krążenia.
Błonnik zawarty w nektarynkach reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom i wspiera zdrową mikroflorę jelitową. Wysoka zawartość wody w nektarynkach wspomaga też usuwanie toksyn z organizmu.
Aby w pełni wykorzystać zalety szpinaku i nektarynek, warto przyrządzić smoothie na bazie tych składników. Przepis na nie jest bardzo prosty!
Smoothie z nektarynką i szpinakiem: Sprawdzony przepis
Składniki:
- szklanka soku jabłkowego,
- szklanka wody gazowanej,
- garść szpinaku,
- 1 banan,
- 1 nektarynka.
1. Szpinak i nektarynkę umyj i osusz, a następnie pokrój na kawałki. Możesz dodać banana, którego również należy obrać i pokroić.
2. Do kielicha blendera wlej sok i wodę, dorzuć pokrojone owoce i szpinak.
3. Zblenduj wszystko na gładki koktajl i pij świeży.
Smacznego!
