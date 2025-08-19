Szpinak: Witaminowa bomba, która pomaga spalać tłuszcz

Szpinak to zielone, pełne zdrowia warzywo zawierające wiele cennych składników odżywczych, witamin oraz beta-karoten i luteinę, które są bardzo silnymi przeciwutleniaczami. To przez wzgląd na nie, szpinak znajduje się na liście produktów antynowotworowych i powinien znaleźć się w jadłospisie każdej dbającej o zdrowie osoby.

Szpinak chroni także przed miażdżycą, łagodzi skutki stresu, ma właściwości uspokajające i zapobiegające migrenom - to za sprawą magnezu, którego jest cennym źródłem. Znajdziemy w nim także takie witaminy jak A, E, B6 oraz K, kwas foliowy, fosfor i potas.

Osobną, budzącą sporo kontrowersji kwestią, jest zasobność tego warzywa w żelazo. Część dietetyków przekonuje, że szpinak z powodzeniem zastąpić może mięso, część zwraca uwagę, że żelazo z roślin jest zdecydowanie gorzej przyswajalne i nie jest w stanie zastąpić np. tego z wołowiny. Szpinak jest dobrym źródłem żelaza i co ciekawe, może zawierać nawet taką samą jego ilość jak mięso. Warto jednak pamiętać, że żelazo pochodzenia zwierzęcego przyswaja się nieporównywalnie lepiej - ze szpinaku jesteśmy w stanie przyswoić zaledwie 1/5 tego minerału, w porównaniu z ilością przyswajaną z mięsa wołowego. Nie bez znaczenia jest również to, z czym spożywamy szpinak. By przyswoić z niego jak największą ilość żelaza oraz kwasu foliowego, powinniśmy zjadać go z tłuszczem oraz produktami bogatymi w witaminę C.

Szpinak sam w sobie jest niskokaloryczny i zawiera tylakoidy, czyli substancje, zwiększające wydzielanie hormonów sytości. Sprawiają one, że tracimy ochotę na przekąski między posiłkami, a nawet słodycze i niezdrowe fastfoody.

Nektarynki: Regulują pracę jelit, zapobiegają zaparciom

Jednym z owoców, zawierających spore ilości witaminy C są nektarynki, bogate także w witaminy A, K oraz witaminy z grupy B, minerały - potas, magnez, wapń, żelazo oraz błonnik i antyoksydanty, takie jak beta-karoten. Nektarynki wspierają odporność, poprawiają trawienie, dbają o zdrowie skóry oraz wzroku i wspierają układ krążenia.

Błonnik zawarty w nektarynkach reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom i wspiera zdrową mikroflorę jelitową. Wysoka zawartość wody w nektarynkach wspomaga też usuwanie toksyn z organizmu.

Aby w pełni wykorzystać zalety szpinaku i nektarynek, warto przyrządzić smoothie na bazie tych składników. Przepis na nie jest bardzo prosty!

Nektarynki to prawdziwy eliksir młodości 123RF/PICSEL

Smoothie z nektarynką i szpinakiem: Sprawdzony przepis

Składniki:

szklanka soku jabłkowego,

szklanka wody gazowanej,

garść szpinaku,

1 banan,

1 nektarynka.

1. Szpinak i nektarynkę umyj i osusz, a następnie pokrój na kawałki. Możesz dodać banana, którego również należy obrać i pokroić.

2. Do kielicha blendera wlej sok i wodę, dorzuć pokrojone owoce i szpinak.

3. Zblenduj wszystko na gładki koktajl i pij świeży.

Smacznego!

