Przywędrował do nas z Ameryki Północnej. Topinambur wraca na stoły

Przypomina imbir, a dokładniej korzeń imbiru, ale absolutnie nim nie jest. Topinambur ma w przeciwieństwie do imbiru bardzo łagodny smak, przypominający orzech, a niektórzy często przyrównują go do popularniejszego karczocha.

Choć jego nazwa może brzmieć egzotycznie, to topinambur pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie uprawiali go Indianie na długo przed przybyciem Europejczyków. Do Europy trafił na początku XVII wieku dzięki francuskim podróżnikom. Do Polski przywędrował w tym samym stuleciu, prawdopodobnie z Francji lub Niemiec. W XVIII i XIX wieku był powszechnie uprawiany, nie tylko jako warzywo jadalne, ale również jako pasza dla zwierząt.

Dziś wiemy, że to warzywo jest wszechstronne. Można go jeść na surowo, gotować, piec, smażyć, a nawet kisić. W kuchni świetnie sprawdza się jako składnik zup, sałatek czy purée.

Współcześnie w Polsce topinambur przeżywa renesans, ale nadal jest mniej popularny niż ziemniaki czy marchew. Można go jednak dostać na niektórych targowiskach i w dużych supermarketach, czy w sklepach z ekologiczną żywnością, co ułatwia możliwość spróbowania tego warzywa. Wzrost zainteresowania topinambur zawdzięcza zarówno modzie na zdrową żywność, jak i rosnącej świadomości konsumentów na temat roli błonnika i innych składników odżywczych, które właśnie słonecznik bulwiasty zawiera.

Nie tylko błonnik. Tym warzywem powinny zainteresować się osoby chorujące na cukrzycę

Topinambur można pomylić z wyglądu z imbirem, ale zdecydowanie różnią się smakiem 123RF/PICSEL

Topinambur jest przede wszystkim bogaty w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie ale to nie jest jego jedyna "supermoc". Jest także bogaty w inulinę, czyli naturalny prebiotyk wspierający rozwój korzystnych bakterii jelitowych.

Słonecznik bulwiasty to też źródło witaminy z grupy B, szczególnie B1 i B2, witaminy C, potasu, magnezu, żelaza i krzemu.

Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu jest polecany osobom z cukrzycą i insulinoopornością. Spożywanie topinamburu może wspierać odporność, poprawiać kondycję skóry oraz regulować poziom cholesterolu.

