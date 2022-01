Lubisz podróżować? Musisz poznać ten ranking!

Na początku roku wielu ludzi snuje wakacyjne plany, z nadzieją, że w tym roku wciąż panująca pandemia ich nie pokrzyżuje. Zwykle o podróżniczych kierunkach decyduje ich popularność danych miejsc, zabytki czy walory naturalne, warto ostatnio ważnym czynnikiem stały się też atrakcje dostarczające niezapomnianych wrażeń. Dla tych, którzy tego właśnie szukają podczas nawet krótkich wypadów, wskazówką może być ranking przygotowany przez serwis Time Out.

Ranking serwisu Time Out: Gdzie pojechać na wakacje?

Zestawienie otwiera Paryż. Do odwiedzenia tego miasta chyba nikogo nie trzeba namawiać. Uwodzi o każdej porze roku, a liczba atrakcji i miejsc godnych odwiedzenia jest naprawdę pokaźna. Tym, którzy widzieli już kluczowe zabytki i nie chcą stać w kolejce do Luwru, serwis Time Out proponuje obejrzenie kamienicy, w której Serge Gainsbourg spędził ostatnie 20 lat swojego życia. Jej wnętrze zostało całkowicie zamknięte dla odwiedzających w 1991 roku, jednak wiosną 2022 roku zostanie wreszcie otwarte jako muzeum poświęcone jego życiu i twórczości. Projektem kierowała jego córka - aktorka i piosenkarka Charlotte. Niewątpliwą atrakcją muzeum będzie część mieszkalna, z pianinem, barem w stylu art deco i ogromną kolekcją rzeźb.

Zdjęcie Paryż zachwyca możliwościami. Tamtejsze zabytki robią wrażenie / 123RF/PICSEL

Miłośnicy roślin powinni w swoich kalendarzach zaznaczyć datę 14 kwietnia, kiedy to w holenderskim mieście Almere rozpoczyna się istne święto kwiatów - Floriade Expo 2022, które potrwa do 9 października 2022 roku. To niezwykłe wydarzenie, bowiem odbywa się raz na 10 lat. W trakcie trwającej sześć miesięcy wystawy przedstawiciele 40 krajów będą prezentować swoje piękne, ukwiecone pawilony i instalacje. To okazja do podziwiania niezwykłej przyrody, zasięgnięcia opinii ekspertów w dziedzinie upraw, ale również doskonały sposób na zdobycie wiedzy o zielonych rozwiązaniach w naszych miastach, bowiem to właśnie im poświęcona będzie przyszłoroczna wystawa.

A może Barcelona? To miasto zachwyca!

Lato to natomiast idealny moment na odkrycie Barcelony. Od 2 do 12 czerwca miasto to stanie się największą muzyczną sceną na świcie za sprawą festiwalu Primavera Sound. Przez dwa muzyczne weekendy sceną zawładną tacy artyści jak Massive Attack, Jamie XX, The Strokes, Gorillaz, Tame Impala, Lorde, Dua Lipa, The National. Poza weekendowymi koncertami gwiazd w dni powszednie odbywać się będą liczne występy sceniczne na nieco mniejszych scenach w różnych częściach miast. Wystąpią na nich m.in. Beck, Disclosure, Interpol, Jorja Smith, Amelie Lens, Nina Kravitz.

Zdjęcie Hiszpania niedawno została okrzyknięta najzdrowszym krajem na świecie. Może to czas, by odwiedzić Barcelonę? / 123RF/PICSEL

Jesteś miłośnikiem muzeów? Weź pod uwagę te destynacje!

Rok 2022 zadowoli też fanów niespiesznego podziwiania muzeów, bo kilka ważnych placówek na nowo otworzy swoje podwoje. Jedno z najgłośniejszych otwarć będzie miało miejsce w Oslo, gdzie 11 czerwca zostanie otwarte Nowe Muzeum Narodowe, które pod jednym dachem zgromadzi zbiory dawnej Galerii Narodowej, Muzeum Sztuki Współczesnej i Norweskiego Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa. W sumie kolekcja obejmie aż 100 tys. zbiorów. Huczna inauguracja szykuje się również w Egipcie, a dokładnie w Gizie. W listopadzie zostanie bowiem otwarte Wielkie Muzeum Egipskie, które z pewnością przyciągnie tłumy z całego świata. Sekrety faraonów od wieków fascynują ludzi, a przyglądać się im z bliska będziemy mogli już w listopadzie. Ten miesiąc będzie wyjątkow z jeszcze jednego powodu - obchodów 100-lecia odkrycia grobowca Tutanchamona.

Zdjęcie Egipt to nie tylko piramidy! Co jeszcze można w nim zobaczyć? / 123RF/PICSEL

Jestem miłośnikiem "Gry o tron"? To miejsce z pewnością cię zauroczy!

Nieco mniej spektakularne, ale oczywiście równie fascynujące może okazać się także zaproszenie do miejsca, które zgromadziło wiele pamiątek z serialu "Gra o Tron". Już w lutym przybywający do Irlandii Północnej będą mieli okazję odwiedzić krainy znane z jednej z najbardziej utytułowanych produkcji HBO. W ramach Game of Thrones Studio Tour, goście mogą udać się do Linen Mill Studios w Banbridge gdzie kręcono wiele pamiętnych ujęć z serialu, a gdzie od lutego będzie można podziwiać pamiątki z produkcji: stroje, rekwizyty, scenografie a także poznać zakulisowe sekrety produkcji. To idealny moment na przypomnienie sobie kilku faktów, tym bardziej, że wielkimi krokami zbliża się prequel tego popularnego serialu.

Zdjęcie Gdzie na wakacje? Podpowiadamy! / william87 / 123RF/PICSEL

***

