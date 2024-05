Tym razem odwiedzających czeka nie lada atrakcja. Otóż 25 maja 2024 roku możemy przenieść się tam do Małej Chorwacji . W sobotę odbędzie się piknik w zagranicznym klimacie, podczas którego uczestnicy będą mogli przejść się chorwacką promenadą, zobaczyć Aleję Gwiazd Chorwackich, czy wygrać 7-dniowe wakacje. Wisienką na torcie jest wieczorny koncert Davida Danijela.

Wejście do Małej Chorwacji znajduje się tuż przy ul. Koziej. Oto co czeka przyjezdnych:

10:30 - rozpoczęcie chorwackiego pikniku. Odbędzie się pochód chorwacką promenadą aż do sceny wraz z Orkiestrą z Wilamowic.

Na miejscu będą dostępne różnorodne atrakcje i animacje. Jest to wydarzenie dostosowane do wszystkich grup wiekowych, w tym dla rodzin z dziećmi. W Krakowie zostanie uruchomiona także specjalna linia autobusowa nr 497. Chętni będą mogli podróżować trasą „Podgórze SKA” — „Bagry Tężnia”. w godzinach 10:00-20:30. Skorzystać z autobusu będzie można co 20 minut (godziny szczytu) lub 40 minut.