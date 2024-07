Jednym z najważniejszych zabiegów jest dostarczanie roślinom niezbędnych substancji pokarmowych. Nawożenie drzew owocowych to kwestia, która zajmuje ogrodników już od wiosny. Wielu z nich decyduje się na organiczne preparaty i naturalne nawozy, takie jak obornik albo kompost. Są nie tylko odżywcze, ale poprawiają także strukturę gleby. Prawie do zera znika ryzyko przenawożenia drzew owocowych, które skutkowałoby intensywnym wzrostem, ale mizernymi plonami. To jednak nie wszystko, co możemy zrobić, by latem i jesienią cieszyć się smakiem owoców z własnego ogrodu.