Jak tanio dotrzeć do Gruzji?

Gruzja staje się coraz popularniejszym kierunkiem podróży wśród polskich turystów. To zasługa tanich połączeń lotniczych uruchomionych przez linie niskobudżetowe. W marcu do Kutaisi dolecimy z Katowic, Krakowa, Gdańska, Wrocławia i Warszawy. Najtańszym połączeniem z Polski do Gruzji jest trasa Katowice-Kutaisi, a bilety w obie strony można kupić za niecałe 250 zł.

Równie korzystne ceny oferują przewoźnicy na trasach z Krakowa, Gdańska i Wrocławia, a nieco drożej w tym zestawieniu wypada Warszawa. Najtańsze bilety ze stolicy w dwie strony wyniosą nas około 320 zł.

Dlaczego warto pojechać do Gruzji?

Swoją popularność Gruzja zawdzięcza nie tylko tanim biletom lotniczym, ale przede wszystkim różnorodności, wspaniałej przyrodzie i ciekawej architekturze. Od wysokich gór po piaszczyste plaże – każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy górskich wycieczek mogą wybierać spośród wielu tras trekkingowych o różnym stopniu zaawansowania. Z kolei zwolenników wypoczynku nad wodą z pewnością zadowoli wybrzeże Morza Czarnego w tym kurort Batumi.



Mimo że marcowa temperatura nie pozwala jeszcze na pływanie, wczesnowiosenne słońce to doskonała aura na spacery po plaży. Warte odwiedzenia są również gruzińskie miasta i miejscowości pełne ciekawych zabytków. Przykładowo wykute w skale Uplisciche to prawdziwa gratka dla miłośników historii.

Tym, co również przyciąga turystów, jest gruzińska kuchnia. Wyśmienite pierożki chinkali, serowo-maślane adżarskie chaczapuri, czy też delikatny kurczak czkmeruli to tylko niektóre dania, których musi spróbować każdy turysta odwiedzający Gruzję. Nie można zapomnieć o lokalnym winie. W Gruzji wino to coś więcej niż alkohol. Winiarska tradycja tego kraju liczy sobie siedem tysięcy lat, a obecnie Gruzja uważana jest za kolebkę światowego winiarstwa. Turyści niemalże wszędzie mogą spróbować lokalnego wina, a także poznać tradycyjny sposób przygotowywania tego napoju, który polega na rozgniataniu całych kiści winogron (niekiedy wraz z szypułkami i liśćmi), a następnie umieszczaniu moszczu winnego w glinianych naczyniach zwanych "qvevri", gdzie następnie dojrzewa.

Zdjęcie Chaczapuri to jedno z najpopularniejszych dań kuchni gruzińskiej

Gruzja słynie z gościnności. Jej mieszkańcy są otwarci na turystów, zwłaszcza tych z Polski. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że Polska i Gruzja to kraje, których kultura w wielu aspektach jest do siebie zbliżona, jednak istnieje wiele ciekawych różnic kulturowych, z którymi warto się zapoznać.

Dodatkowo marzec to miesiąc, w którym turyści mogą spodziewać się nieco niższych cen w Gruzji niż w sezonie wakacyjnym. Walutą w kraju jest lari (GEL), który po przeliczeniu, zgodnie z obecnym kursem wynosi niecałe 1,70 PLN. Pokój 2-osobowy w pensjonatach można zarezerwować już za 60 GEL za noc. Turyści mogą również liczyć na korzystne ceny w lokalach gastronomicznych. Obecnie w Gruzji w restauracjach zjemy nieco taniej niż w Polsce.

Kutaisi - co warto zobaczyć?

W samym Kutaisi, do którego dolecimy tanimi liniami z Polski, można odwiedzić wiele turystycznych atrakcji. Jest to drugie największe miasto w kraju, położone nad rzeką Rioni. Podpowiadamy, co warto w nim zobaczyć.

Plac Dawida Budowniczego

To centralny punkt Kutaisi. To właśnie stąd warto rozpocząć wycieczkę po mieście. Przy placu znajduje się wiele zabytków. Jednym z nich jest fontanna Kolchidy zaprojektowana przez architekta Dawida Gogichaishvili w 2011 roku. 30 rzeźb umieszczonych na fontannie nawiązuje do mitów starożytnego gruzińskiego królestwa.

Zdjęcie Fontanna Kolchidy znajduje się na placu Dawida Budowniczego, w samym centrum Kutaisi / 123RF/PICSEL

Stare Miasto

Rzeka, wzdłuż której położone jest Kutaisi, dzieli miasto na nową i starą część. Na wschodnim brzegu znajduje się Stare Miasto. Mimo niewielkich rozmiarów dzielnica przepełniona jest nastrojowymi uliczkami, kawiarniami i zabytkowymi budynkami. Można tam przejść się urokliwą Dzielnicą Królewską, która powstała w XVIII-XIX wieku, a także poczuć atmosferę miasta.

Zielony Bazar

Zielony Bazar to kolorowe miejsce, w którym turyści mogą zasmakować lokalnych specjałów np. sera imeretyńskiego lub spróbować aromatycznej kawy. To również świetne miejsce spotkań i rozmów, a sprzedawcy są zawsze otwarci na turystów odwiedzających bazar. Miejsce to zostało stworzone z myślą o mieszkańcach miasta. Z tego powodu można poczuć tam autentyczną atmosferę Gruzji.

Jaskinia Prometeusza To całkiem nietypowa atrakcja na mapie Gruzji. Jaskinia znajduje się około 20 kilometrów od Kutaisi. Otwarto ją dla turystów stosunkowo niedawno, bo w roku 2011. Kilkanaście podziemnych korytarzy o łącznej długości 1,5 kilometra umożliwia spacer przez prawdziwe cuda natury. Formacje skalne, które można podziwiać w jaskini, formowały się przez tysiące lat.

Zdjęcie Jaskinia Prometeusza to podziemna atrakcja niedaleko Kutaisi

Monastyr Gelati

Ten położony około 10 km na wschód od Kutaisi klasztor został ufundowany w 1106 roku przez panującego wówczas Dawida IV Budowniczego. Świątynia znajduje się wśród malowniczych wzgórz i z pewnością jest obiektem godnym odwiedzenia. Zabytek został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Katedra Bagrati

Budynek katedry jest swego rodzaju symbolem miasta Kutaisi. Jego budowa została ukończona w roku 1003, w czasie panowania Bagrata III. To zabytek z czasów „złotego wieku” Gruzji, który stanowi symbol potęgi politycznej państwa. Katedra w 1692 roku została wysadzona przez wojska osmańskie i przez ponad 300 lat pozostawała w ruinie. W latach 50 XX wieku postanowiono jednak odbudować zabytek, dzięki czemu turyści mogą odwiedzić to historyczne miejsce w nowej odsłonie.

Zdjęcie Katedra Bagrati jest symbolem politycznej potęgi Gruzji



Kutaisi to również świetny punkt tranzytowy. Jedną z form zwiedzania kraju może być wycieczka objazdowa, na którą warto wypożyczyć samochód. Po Gruzji można również wygodnie podróżować środkami transportu publicznego, ponieważ większe miasta i wszelkie atrakcje turystyczne są dobrze skomunikowane. Przykładowo z Kutaisi w około półtorej godziny dostaniemy się do wybrzeża Morza Czarnego, a następnie drogą wzdłuż brzegu, do słynnego kurortu Batumi. Jeśli udamy się w drugą stronę, czyli na wschód od Kutaisi, po trzech i pół godzinie jazdy dotrzemy do Tbilisi, czyli stolicy państwa.

Pogoda - czego można się spodziewać?



Podobnie jak w Polsce, w marcu w Gruzji można poczuć powiew nadchodzącej wiosny. W tym miesiącu temperatura zazwyczaj oscyluje w granicach 2 – 10 stopni Celsjusza. Marzec to miesiąc deszczowy, dlatego przygotowując się do podróży, warto pamiętać o nieco cieplejszej odzieży i kurtkach przeciwdeszczowych. Obecnie synoptycy zapowiadają dużo słońca w marcu tego roku, zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca. Pojawią się jednak dni deszczowe. Maksymalna temperatura pod koniec marca może wynieść nawet 15 stopni. Jest to jednak prognoza długoterminowa, która prawdopodobnie ulegnie zmianie, dlatego pogodę warto sprawdzić na kilka dni przed wyjazdem.