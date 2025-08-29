Co przyniesie sobota, 30 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą błyskotliwą, ale niecierpliwą, która toczy nieustanny bój z czasem. Nie doceni ona głębokiego namysłu, nie zechce dyskutować. W miłości zmierza prosto do celu i nie uznaje po drodze żadnych kompromisów. Czy to akceptujesz? W finansach uważaj, by pośpieszna decyzja nie narobiła ci problemów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym nie kręć się w kółko. "Wyłapuj" wzorce, powtórzenia, sytuacje, które znasz z przeszłości. Ludzki umysł lubi schematy, ale jeśli chcesz wprowadzić zmiany, musisz przełamać przestarzałe wzorce, odważyć się pójść inną drogą. W finansach nie ma czasu na bezrefleksyjne czynności. Do maksimum automatyzuj niektóre procesy i przejdź na twórcze myślenie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

BLIŹNIĘTAKarta Król Kielichów.W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto posiada swój wyidealizowany obraz przyszłości i potrafi nim czarować. Jednocześnie osoba ta nie ma silnej motywacji, aby spełniać tamto marzenie. Jeśli się uda, to dobrze, jeśli nie - to nie szkodzi. Najważniejsze jest życie chwilą. W finansach uważaj na kogoś, kto snuje fantastyczne plany, nie jest realistą. W zdrowiu uwaga na wątrobę. 399

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która lubi się uczyć, zaś o świecie najchętniej dowiaduje się z… książek. Trudno będzie ją przekonać, że praktyka i eksperymenty są równie istotne. Nie uciekaj przed światem w lektury i marzenia. W finansach pamiętaj, że człowiek zdobywa wiedzę przez całe życie i nigdy nie jest za późno na szkolenie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych nastał czas na śmiałe projekty i na realizację wyzwań. Wahasz się przed czymś? Powiedz sobie: "no kto, jak nie ja?" i śmiało sięgnij po wszystko, co Ci się podoba. Zwycięzcy piszą historię, a jeśli coś zdobywasz, to znaczy, że Ci się należało. W finansach możesz wyruszyć w podróż, opuścić rodzinny dom, akademik lub wspólny pokój.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która nie wybiega myślami daleko do przodu. Ten ktoś jest skupiony na tu i teraz, a zadbać potrafi jedynie o to, co ma przed oczami. Alternatywna wizja rzeczywistości czy związki równoległe to dla tamtej osoby czysta abstrakcja. W finansach możesz mieć do czynienia z bogatą kobietą, która potrafi być szczodra.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która chętnie otworzy przed Tobą serce, ale za to ciało… to będzie już zupełnie inna sprawa! Ludzie, którzy wydają się bardzo przystępni, często posiadają silne mechanizmy obronne i długo testują potencjalnych ukochanych. W finansach możesz podpisać umowę wstępną, zrobić pierwszy krok do sukcesu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi narobić szkód, a nie panuje nad swoimi emocjami. Dla Ciebie to również przestroga, by z jednej strony ważyć słowa, a z drugiej - nie rzucać ich na wiatr. Obietnice ani groźby nie odniosą teraz dobrego skutku. W finansach zdolny zespół nie oznacza, że możesz przestać go nadzorować.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie pójść na kompromis lub zachować neutralność. Miej przed oczami większy cel i nie zadowalaj się chwilowymi zwycięstwami. Co z tego, że wygrasz słowną potyczkę, jeśli tym samym zyskasz sobie wroga? Przed Tobą długa podróż. Szukaj przyjaciół na swojej drodze. W finansach nie poprzestawaj na małym, miej przed oczami awans, przeprowadzkę.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Słońce

Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą, a z kolei dzieci mają specyficzne postrzeganie odległości czy upływu dni. Letnie wakacje mogą trwać dla nich prawie pół roku, a noc wydaje się nieskończona. Warto przywołać w sobie dziecięcą radość z przedłużonej przyjemności, a odrzucić strach przed wydłużającą się ciemnością. W finansach możesz zarobić, przewożąc coś.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Koło Fortuny

W życiu osobistym spotkanie z pewną osobą może okazać się dla Ciebie cenną lekcją. Pewne sprawy na pierwszy rzut oka wydają się totalnie niespodziewane i wręcz… omyłkowe. Po dłuższej analizie możesz dojść jednak do wniosku, że proces, który doprowadził was w obecne miejsce, rozpoczął się długi czas temu. W finansach ktoś co chwilę zmienia zdanie, jest kapryśny.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Słońce

W relacjach prywatnych możesz poznać osoby pełne entuzjazmu, optymizmu. Czerp z ich radości życia, ale też patrz na sprawy racjonalnie. Nikt nie jest nieomylny i nie zawsze uda się pokazać światu słoneczne oblicze. Nie besztaj za to ani siebie, ani innych. Daj komuś prawo skryć się do cienia. W finansach możesz zarobić jako przedstawiciel, osoba od PR.

