Jak praktykować prowadzenie dziennika wdzięczności?

Co oznacza praktykowanie wdzięczności, czym właściwie jest uważna wdzięczność? Praktykowanie wdzięczności może polegać na dostrzeganiu pozytywnych rzeczy w życiu i ich wpływu na człowieka. Może to być coś tak poważnego, jak docenienie pracy włożonej w powrót do zdrowia, walka o upragniony awans lub tak prostego, jak bycie wdzięcznym śpiewające ptaki za oknem, czy spotkanie z koleżanką na szybkiej kawie.

Ta satysfakcjonująca praktyka może sprawić, że ludzie poczują się mniej zestresowani i bardziej wdzięczni za otaczający ich świat.

Badanie przeprowadzone w 2020 roku wykazało, że regularne praktykowanie wdzięczności może pomóc złagodzić objawy lęku i depresji. Dla osób zmagających się z problemami ze zdrowiem psychicznym ta technika jest prostym i bezwysiłkowym sposobem na złagodzenie niektórych objawów. Jedną z metod, którą gorąco polecamy, jest dziennik wdzięczności.

Dziennik wdzięczności to sposób na wyrażanie i zapisywanie rzeczy, za które jesteś wdzięczny w ciągu dnia. Najczęściej jest to codzienne ćwiczenie, które można wykonywać o dowolnej porze dnia.

Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób mamy to zrobić, możemy zacząć od wymienia pięciu rzeczy, za które jesteśmy wdzięczny w tym momencie, napisania o czymś lub o osobie, która wywołała uśmiech na naszej twarzy w danym dniu, napisania o scenie z serialu telewizyjnego lub filmu, która zrobiła zrobiła na nas wrażenie, lub która nas rozbawiła, czy poruszyła.

Możliwości wyrażania wdzięczności poprzez prowadzenie dziennika są tak naprawdę nieograniczone i im dłużej to robimy, tym więcej możliwości dostrzegamy.

Co nam to daje? Znacznie więcej, niż się spodziewamy

Praktykowanie wdzięczności ma w sobie coś uzdrawiającego na poziomie psychicznym. Nie tylko może poprawić spojrzenie na życie, ale badania kliniczne sugerują, że praktykowanie wdzięczności może również korzystnie wpłynąć na zdrowie fizyczne.

Według Roberta A. Emmonsa, profesora psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, "badania kliniczne wskazują, że praktykowanie wdzięczności może mieć znaczący i trwały wpływ na życie człowieka. Może obniżyć ciśnienie krwi, poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego i ułatwić sen". Codzienne poświęcanie chwili na zapisywanie wdzięczności w dzienniku może skutkować lepszym zdrowiem fizycznym, co z kolei przełoży się na ogólne samopoczucie.

W innym badaniu przeprowadzonym przez uniwersytety Utah i Kentucky naukowcy zaobserwowali, że studenci prawa, którzy doświadczali stresu i określali siebie jako optymistyczni, mieli więcej komórek zwalczających choroby. Naukowcy spekulują, że wpływ na zdrowie fizyczne człowieka jest związany z pozytywnymi emocjami związanymi z praktykowaniem wdzięczności. To niezwykłe, że coś tak prostego, jak praktykowanie wdzięczności, może mieć tak głęboki wpływ.

Innym pozytywnym efektem wdzięczności jest promowanie zdrowszych i szczęśliwszych relacji. Badanie z tym związane sprawdzało wpływ dawania prezentów wśród sióstr zrzeszonych w stowarzyszeniach studenckich. Przez tydzień w roku szkolnym starsze członkinie dawały prezenty nowym członkiniom. Badanie wykazało, że nowe członkinie czuły się bliższe siostrze, która dała im prezent. Wniosek był taki, że ludzie mogą być bardziej zmotywowani do budowania relacji z kimś, za kogo są wdzięczni.

Biorąc pod uwagę te badania i stosując je w dzienniku, możesz być bardziej skłonny do podtrzymywania i budowania relacji, pisząc o kimś pozytywne rzeczy. Taka praktyka może pomóc parom w dalszym budowaniu relacji i sprawić, że przyjaźnie będą trwać dłużej.

