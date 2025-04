Sudety rozciągają się również po czeskiej stronie granicy, gdzie czekają kolejne atrakcje warte odkrycia. Prawdziwą perełką jest Adršpach, czyli czeskie Skalne Miasto. To miejsce, które przyciąga bajkowym krajobrazem - wąskie przejścia, olbrzymie formacje skalne, ukryte wodospady i klimatyczne jeziorko Piskovna to tylko niektóre z atrakcji. Choć w sezonie potrafi być tam tłoczno, to z pewnością warto odwiedzić to miejsce przynajmniej raz w życiu.



Dla osób ceniących mniej uczęszczane atrakcje idealną alternatywą będzie Ostaš - masyw, przez który prowadzi niebieski szlak turystyczny. Trasa wiedzie przez skały o fantazyjnych kształtach, dostępnych z bliska, bez wyznaczonych barier. Z wierzchołka rozciąga się malowniczy widok na okolicę, a nieopodal znajdują się Kočičí skály ("Kocie Skały"), do których można dojść krótkim odcinkiem zielonej ścieżki. Co ważne, miejsce to jest przyjazne dla psów.