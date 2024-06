Małpia Wyspa przez wiele lat była owiana tajemnicą i zamknięta dla turystów głównie ze względu na swoją wyjątkową faunę i florę, ponieważ na jej terenie otworzono rezerwat przyrody, mającym chronić unikalne gatunki roślin i zwierząt, które tam zamieszkiwały. Ze względu na te środki ostrożności, dostęp do wyspy był ściśle ograniczony, co tylko podsycało ciekawość mieszkańców regionu i turystów.

Jezioro Rożnowskie to sztuczny zbiornik wodny powstały w latach 1935-1941, który od początku przyciągał uwagę nie tylko swoją malowniczością, lecz także niezwykłą Małpią Wyspą położoną w jego centralnej części. Wstęp na nią został zakazany, gdy w 1995 roku powstał Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wyspa Grodzisko. Wtedy też zdecydowano, że wyspa będzie ściśle chronionym rezerwatem, do którego wstępu nie będą mieli ludzie. Tak też zostało do dziś. Dzięki takiej decyzji przyrodnicy szacują, że na Małpiej Wyspie mieszka dziś około 150 gatunków ptaków, takich jak: dzikie gęsi, kaczki krzyżówki, cyraneczki, gągoły, rybitwy, a także rzadko spotykane bociany czarne, kormorany i czaple siwe oraz te drapieżne gatunki, czyli rybołowy, orły i sokoły.