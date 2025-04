Michał Wrzosek, ceniony dietetyk kliniczny, sportowy i doktor dietetyki, od lat aktywnie edukuje społeczeństwo w zakresie zdrowego odżywiania i stylu życia, dzieląc się rzetelną wiedzą i praktycznymi poradami za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak YouTube i Instagram. Jest autorem "Metody Respo" - innowacyjnego podejścia do diety, które zyskało uznanie wśród tysięcy osób, a jego praca naukowa została opublikowana w renomowanych czasopismach.

Niedobór wapnia w diecie Polek to problem, o którym mówi się od lat. Jak mówi dr Wrzosek, średnie spożycie tego pierwiastka wśród kobiet w Polsce jest na katastrofalnie niskim poziomie:

Wiesz, że większość Polek spożywa o połowę za mało wapnia? Średnie spożycie to 523 mg, a powinno być minimum 1000 mg, a im jesteśmy starsi, tym nawet więcej -1200 mg.

Osteoporoza to poważny skutek niedoboru wapnia

Jak mówi dr Wrzosek, niskie spożycie wapnia u kobiet wiąże się z aż 46% większym ryzykiem osteoporozy , choroby, która prowadzi do osłabienia kości i zwiększenia ryzyka złamań.

Wapń jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi - umożliwia aktywację wielu czynników krzepnięcia. Niedobór wapnia może prowadzić do zaburzeń krzepnięcia i zwiększonego ryzyka krwawień.

Zbyt mała podaż wapnia w diecie może prowadzić do wtórnej nadczynności przytarczyc , co z kolei nasila osteoporozę.

Gdy poziom wapnia we krwi spada z powodu niedostatecznej podaży w diecie, przytarczyce reagują, zwiększając produkcję parathormonu ( PTH ). PTH ma na celu podniesienie poziomu wapnia we krwi.

PTH stymuluje uwalnianie wapnia z kości, co prowadzi do ich demineralizacji. Zwiększa również wchłanianie wapnia w jelitach i zmniejsza jego wydalanie przez nerki.

W przypadku przewlekłego niedoboru wapnia przytarczyce są stale stymulowane do produkcji PTH, co prowadzi do wtórnej nadczynności przytarczyc. Długotrwałe wyciąganie wapnia z kości przez PTH nasila osteoporozę, osłabiając strukturę kości i zwiększając ryzyko złamań.