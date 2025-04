Wyrywasz siwe włosy? Możesz tego pożałować. Oto co mówią eksperci

Siwe włosy nie są powodem do wstydu, lecz naturalną częścią życia. Mimo to wiele osób wciąż traktuje je jak niechciany defekt, z którym trzeba walczyć... najlepiej pęsetą. Okazuje się jednak, że wyrywanie siwych włosów może przynieść więcej szkody niż pożytku. Sprawdzamy, co mówią na ten temat specjaliści i jakie alternatywy są nie tylko bezpieczniejsze, ale i skuteczniejsze.