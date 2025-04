Ogrodnicy decydują się na uprawę rododendronów głównie ze względu na duże i wyjątkowo przyjemne dla oczu kwiatostany. Występują w różnych kolorach — od bieli, przez róż, aż do intensywnej czerwieni i fioletu. Rododendrony kwitną zazwyczaj w okresie wiosennym, aż do wczesnego lata. Dorodne kwiaty obserwowane są zwykle między kwietniem a czerwcem . Cechują się też wiecznie zielonym ulistnieniem, dzięki czemu atrakcyjny wygląd utrzymują przez cały rok.

Właściwa pielęgnacja roślin zaczyna się od zrozumienia ich potrzeb. By rododendrony mogły rosnąć zdrowo i obficie kwitnąć, należy zadbać o spełnienie ich specyficznych wymagań.

Gleba powinna być kwaśna (pH 4,5-6,0), dobrze przepuszczalna. Dodatek torfu lub specjalnych nawozów dla roślin kwasolubnych pomoże uzyskać optymalne warunki. Należy dbać o to, by podłoże stale było lekko wilgotne.

Naturalny wspomagacz dla rododendronów. Masz go w kuchni

Fusy z kawy to doskonały naturalny nawóz dla roślin kwasolubnych, takich jak rododendrony. Wzbogacają glebę w składniki odżywcze, w tym potas i azot . Dzięki swoim właściwościom obniżają pH gleby , utrzymując go na właściwym dla krzewów poziomie. Jednocześnie poprawiają strukturę podłoża i pozwalają dbać o ogród bez chemii.

Jak stosować fusy z kawy do rododendronów? Zbierz kuchenne odpadki i rozłóż je na papierze lub tacy, aby nieco przeschły. Nie muszą być całkowicie suche, ale wilgotność powinna być zredukowana. Po tym nieskomplikowanym zabiegu nadają się do użycia. Wystarczy, że rozsypiesz fusy wokół podstawy rododendronów i delikatnie wymieszasz z wierzchnią warstwą ziemi. Na jeden krzew powinna przypadać szklanka produktu. Domowy nawóz doskonale sprawdza się wiosną, gdy rośliny dopiero wracają do formy po trudach wynikających z zimowych warunków.