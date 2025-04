Chrupiące, zrumienione, pełne smaku - takie powinny być pieczark i poddane obróbce termicznej w formie smażenia . Niestety często popełniamy pewne błędy, które sprawiają, że pieczarki po usmażeniu mają gumowatą konsystencję , a jeszcze na patelni puszczają mnóstwo wody , przez co zaczynają się gotować . Wówczas nie może być mowy o ich wspomnianym zrumienieniu. To jednak nie koniec, bowiem lista często popełnianych błędów jest dłuższa.

Które pieczarki wybierać do smażenia?

Ponadto pieczarki powinny być jędrne , zatem unikajmy grzybów, których tekstura jest zbyt miękka, gąbczasta i naruszona. Pieczarki oferowane w sklepach w plastikowych opakowaniach na pierwszy rzut oka mogą wyglądać na świeże, ale zdarza się, że grzyby, które ułożone są na samym spodzie, mają na sobie pleśń . W związku z tym, zanim pieczarki trafią do naszego zakupowego koszyka, powinniśmy się im bardzo dokładnie przyjrzeć.

Pieczarki wymagają dokładnego umycia przez ich spożyciem, ale pamiętajmy, że jak wszystkie grzyby - nie powinny one spędzać zbyt wiele czasu w wodzie, ponieważ chłoną ją niczym gąbka, przez co później tracą na swojej atrakcyjności w kontekście konsystencji .

Umyte pieczarki trzeba również dokładnie osuszyć . Można to zrobić ręcznikiem papierowym, uważając, by nie uszkodzić pieczarek.

Jak smażyć pieczarki, by nie puszczały wody?

Pieczarki umieszczone na patelni zazwyczaj po kilku minutach puszczają wodę , co sprawia, że proces smażenia zamienia się w gotowanie . Zatem warto pamiętać o pewnych zasadach, które zdecydowanie zmniejszą ryzyko puszczania wody .

Przede wszystkim pieczarki należy smażyć na bardzo dobrze rozgrzanym tłuszczu . A skoro mowa o tłuszczu, to warto sięgnąć po olej i masło. Pierwszą warstwą na patelni powinien być olej, a następnie masło , które wówczas nie zacznie się przypalać i nada pieczarkom dodatkowego aromatu .

Po umieszczeniu pieczarek na patelni nie powinniśmy ich od razu solić, bowiem sól wyciąga z nich wodę . Solenie pieczarek powinno mieć miejsce pod koniec obróbki termiczne j. Z powodzeniem możemy je posypać zmielonym pieprzem już we wstępnej fazie smażenia.

Pieczarki smażymy na średniej mocy palnika, pamiętając, by dodawać je na patelnię partiami. Zbyt dużo pieczarek na patelni sprawi, że zaczną się one dusić i gotować. Pokrojone pieczarki na patelni nie powinny się ze sobą stykać. Umieszczając pieczarki na patelni, nie mieszajmy ich od razu. Zostawmy pieczarki do momentu zarumienienia i dopiero wtedy przewróćmy je na drugą stronę.