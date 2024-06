Jak podaje włoski portal "Gazzetta di Napoli" jeden z turystów odwiedzających park archeologiczny Herkulanum nieopodal Neapolu uznał, że jest to odpowiednie miejsce, by pozostawić ślad swojej obecności. Wyjął permanentny marker, którym zamaszyście podpisał się na antycznej fasadzie budynku sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Budowla i jej ozdobne elementy przetrwały wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e, który zniszczył znaczną część zabudowań Herkulanum, Pompejów i miasta Stabie.

Akt wandalizmu zauważyli pracownicy parku archeologicznego i zgłosili go na policję. Włoskim stróżom prawa szybko udało się ustalić personalia autora graffiti, który za nic miał światowe dziedzictwo kulturowe. Wandalem okazał się 27-letni turysta z Holandii. Mężczyzna użył permanentnego markera, którego usunięcie będzie bardzo trudne. Istnieje ryzyko, że fasada budynku nigdy już nie odzyska swej świetności, toteż Holender zostanie oskarżony o zniszczenie dzieła artystycznego. Ponadto w myśl obowiązującego we Włoszech prawa będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni za renowację antycznego budynku.

Bezmyślne zachowania, nieznajomość kultury odwiedzanego kraju i wandalizm turystów stają się powodem, dla którego coraz więcej państw decyduje się na nakładanie ograniczeń, a nawet zakazywanie wstępu turystom w niektóre miejsca. Przykładem może być Japonia, która na początku tego roku zakazała turystom wstępu do dzielnicy gejsz w Kioto. Zagraniczni odwiedzający nie tylko fotografowali gejsze bez ich zgody, ale również naruszali ich nietykalność osobistą — zdarzały się przypadki, że turyści podchodzili do kobiet i szarpali je za rękawy kimona, a nawet włosy, chcąc sprawdzić, czy to naturalna fryzura, czy może peruka.