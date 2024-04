Góry, lasy i malownicze jeziora. Południowy Tyrol ma wiele do zaoferowania

Południowy Tyrol (wł. Alto Adige, niem. Südtirol) leży na północy Włoch. Wraz z Trydentem (wł. Trentino) tworzą region administracyjny o nazwie Trydent-Górna Adyga, który od północy graniczy z Austrią, a od zachodu ze Szwajcarią. Prowincja ta niegdyś stanowiła część austriackiego kraju koronnego Tyrol, jednak od 1919 roku należy do Włoch. Z tego powodu Południowy Tyrol jest bardzo różnorodny i to pod wieloma względami, a wypoczynek w tym miejscu, to jak wizyta w kilku państwach naraz. Tam malownicza alpejska rzeźba terenu przenika się z wpływami śródziemnomorskimi, które przejawiają się nie tylko w krajobrazie pełnym imponujących winnic, ale i w kuchni regionalnej.