Kołobrzeg, Krynica-Zdrój i Sandomierz to miasta, które powinny znaleźć się na tegorocznej liście wyjazdowej. Są położone w różnych regionach Polski, a co za tym idzie, różnią się od siebie architekturą, krajobrazami i atrakcjami.

To trzy propozycje, które sprawdzą się na krótki weekendowy wypad lub znacznie dłuższy wyjazd o każdej porze roku. Co prawda latem przyciągają tłumy turystów, ale dla niektórych nie stanowi to żadnej przeszkody. W pozostałych miesiącach jest tam nieco spokojniej, ale o tym warto się przekonać na własnej skórze.

Kołobrzeg

Podróże 5 powodów, dla których warto jechać zimą nad Bałtyk. Brak tłumów to dopiero początek Leżący w województwie zachodniopomorskim Kołobrzeg wielu kojarzy się z tłumami turystów, licznymi koncertami i wszechobecnym gwarem. Wbrew pozorom to nadmorskie miasto skrywa w sobie wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko młodzież i rodziny z dziećmi. Wypoczynek w Kołobrzegu stoi pod znakiem długich spacerów po plaży, a co za tym idzie, wdychania nadmorskiego powietrza, za którego pomocą można uzupełnić niedobory jodu. Będąc w Kołobrzegu, nie można zapomnieć o molo, które stanowi swoistą ikonę miasta. Pomost mierzy 220 metrów i jest idealnym miejscem do podziwiania nadmorskich widoków.

Kołobrzeg to jednak nie tylko malownicze plaże, ale także wiele innych miejsc i zabytków wartych odwiedzenia. Mowa m.in. o stanowiącej punkt widokowy latarni morskiej czy też XIX wiecznym ratuszu. Na zwiedzających w Kołobrzegu czeka również Oceanarium oraz Muzeum Oręża Polskiego.

Trzeba podkreślić, że Kołobrzeg jest uzdrowiskiem. To właśnie możliwość zażycia kąpieli borowinowych i solankowych przyciąga wielu turystów chcących zadbać o zdrowie. Ponadto Kołobrzeg może się pochwalić rozbudowaną bazą noclegową, która gwarantuje znalezienie hotelu na każdą kieszeń.

Zdjęcie Wypoczynek w Kołobrzegu stoi pod znakiem długich spacerów po plaży / Marek BAZAK/East News / East News

Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój to kolejne uzdrowisko, ale tym razem z możliwością podziwiania górskiego krajobrazu. Zwiedzanie miasta położonego w Beskidzie Sądeckim to idealna opcja na spędzenie wolnego czasu. W Krynicy-Zdroju warto odwiedzić Górę Parkową, na którą można dotrzeć linowo-terenową kolejką. Na szczycie na turystów czeka restauracja i kawiarnia, a także polana gwarantująca, zwłaszcza podczas ciepłych miesięcy, odpoczynek na świeżym powietrzu pośród niezapomnianych widoków.

Krynica-Zdrój to także liczne zabytki takie jak Łazienki Borowinowe, Stary Dom Zdrojowy czy też Stare Łazienki Mineralne. Wartym odwiedzenia miejscem jest również Muzeum Nikifora, w którym można podziwiać obrazy malarza ukazujące m.in. krynicką architekturę.

Krynica-Zdrój odznacza się przede wszystkim zasobami wód mineralnych o właściwościach leczniczych. O ich prozdrowotnym działaniu można się przekonać w Pijalni Głównej, Pijalni Mieczysław, Pijalni Jana oraz Pijalni w Starych Łazienkach Mineralnych.

Zdjęcie Zwiedzanie Krynicy-Zdrój to idealna opcja na spędzenie wolnego czasu / Albin Marciniak/East News / East News

Mówiąc o Krynicy-Zdrój, nie można zapomnieć o drewnianej wieży widokowej i prowadzącej do niej kilometrowej ścieżce edukacyjno-przyrodniczej w koronach drzew. Ta wyjątkowa atrakcja cieszy się niemałym zainteresowaniem, a wszystko przez gwarantowane niezapomniane widoki.

Sandomierz

Na liście miejsc, w których każdy emeryt poczuje się doskonale, nie mogło zabraknąć Sandomierza. To urokliwe miasto nad Wisłą sprawdzi się w przypadku osób chcących spędzić wolny czas w spokoju oraz ciszy spacerując między malowniczymi uliczkami.

To, co przyciąga turystów do Sandomierza to przede wszystkim zabytki. Wielu zwiedzanie rozpoczyna od Bramy Opatowskiej, która niegdyś prowadziła do miasta. Dziś stanowi jeden ze znaków rozpoznawczych Sandomierza, przez co jest numerem jeden wśród zwiedzających. To właśnie z jej szczytu można podziwiać panoramę miasta.

Zdjęcie Sandomierz zachwyca zabytkami / 123RF/PICSEL

Podczas zwiedzania nie można pominąć pochyłego sandomierskiego rynku z XIV wiecznym ratuszem. Urokowi temu miejscu z pewnością dodają zabytkowe kamienice, które otulają rynek z każdej strony.

W Sandomierzu jedną z ciekawych atrakcji jest również mierząca 470 m Podziemna Trasa Turystyczna, która daje możliwość zobaczenia części kilkukondygnacyjnych komór i chodników znajdujących się pod Starym Miastem. Na liście miejsc wartych odwiedzenia nie może zabraknąć zamku sandomierskiego i mieszczącym się na jego terenie muzeum, a także Furty Dominikańskiej, zwanej Uchem Igielnym oraz Wąwozu Królowej Jadwigi. Spacer doliną otuloną drzewami może okazać się niezwykłym doświadczeniem.

