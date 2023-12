Spis treści: 01 Zachwycająca architektura stolicy Łotwy. Miasto słynie z secesyjnego piękna

02 Co robić w Rydze? Oto muzea i wystawy, które warto zobaczyć

03 Tego musimy spróbować w Rydze. Prosta lecz wyśmienita kuchnia łotewska

Ryga to niedoceniana europejska stolica, która ma wiele do zaoferowania. Na turystów czeka tam wiele atrakcji i zabytków. Piękno architektury, bogactwo kulturowe i niezwykłe legendy, a także nietypowe muzea sprawiają, że każdy odwiedzający znajdzie tam coś dla siebie. Mimo że Ryga nie jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym, z pewnością zasługuje na uwagę każdego podróżnika.

Na coraz większą popularność Rygi wśród polskich turystów przekłada się również oferta tanich połączeń lotniczych. Dolecimy tam bezpośrednio z Gdańska, Krakowa i Warszawy, a za bilety na luty w dwie strony zapłacimy od 130 złotych! Z kolei w miesiącach wiosennych i letnich ceny biletów wzrosną do około 230-250 zł w dwie strony.

Reklama

Zobacz również: Trzy urlopowe hity na 2024 rok. Gdzie będą wypoczywać polscy wczasowicze?

Zachwycająca architektura stolicy Łotwy. Miasto słynie z secesyjnego piękna

Ryga jest prawdziwym rajem dla miłośników architektury secesyjnej. Starówka tego miasta (wpisana na listę UNESCO) to zabytkowy skarbiec, w którym czasy Hanzy mieszają się z wpływami niemieckimi i rosyjskimi. Spacerując wąskimi uliczkami miasta, możemy odkryć zaskakujące różnorodnością stylów kamienice, z których wiele nosi piętno Friedricha Scheffela, ojca ryskiej secesji.

Koci Dom, z charakterystycznymi figurami kotów na wieżach, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc. To właśnie ono stanowi kwintesencję secesyjnego piękna Rygi. Legenda związana z tym miejscem mówi o złośliwym właścicielu, który na wieżach budynku umieścił rzeźby kotów, aby wyrazić swój sprzeciw wobec członków gildii, którzy odmówili mu przyjęcia do swojego stowarzyszenia.

Zdjęcie Koci dom zbudowano w 1909 roku według projektu Friedricha Scheffela / 123RF/PICSEL

Innym charakterystycznym budynkiem, który zachwyca odwiedzających, jest Dom Bractwa Czarnogłowych. Budynek usytuowany jest na ryskim Starym Mieście. Wzniesiono go w XIV wieku, a przez wiele lat użytkowany był jako siedziba Bractwa Czarnogłowych — stowarzyszenia, skupiającego bogatych i nieżonatych kupców pochodzenia niemieckiego.

Zdjęcie Dom Bractwa Czarnogłowych to symbol Rygi / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Polskie miasto podbija serca zagranicznych turystów. "Piękny jak Praga i Budapeszt"

Co robić w Rydze? Oto muzea i wystawy, które warto zobaczyć

Ryga to nie tylko zabytki i architektura. Miasto tętni życiem artystycznym, a festiwale muzyczne, teatralne i filmowe przyciągają nie tylko lokalną społeczność, ale także miłośników kultury z całego świata. W trakcie wizyty w Rydze warto też odwiedzić różnorodne muzea, galerie sztuki i inne miejsca kulturalne, dzięki którym poznamy bogactwo dziedzictwa Łotwy.

Jakie miejsca warto zwiedzić?

Dom Bractwa Czarnogłowych i wnętrza siedziby gildii kupieckiej,

Łotewskie Muzeum Narodowe,

Muzeum Mody,

World of Hat i kolekcję ludowych nakryć głowy z całego świata,

Muzeum Okupacji,

Muzeum Iluzji,

Muzeum Motoryzacji.

Zdjęcie Fanów motoryzacji zachwyci kolekcja zabytkowych samochodów w Muzeum Motoryzacji w Rydze / 123RF/PICSEL

Tego musimy spróbować w Rydze. Prosta lecz wyśmienita kuchnia łotewska

Podróż do Łotwy to nie tylko odkrywanie uroków architektury, ale również delektowanie się jedzeniem, opartym na lokalnych produktach. Tradycyjne potrawy Łotwy stanowią prawdziwą ucztę dla podniebienia, a restauracje w Rydze oferują niezapomniane doznania kulinarne. Jednym z najlepszych miejsc na spróbowanie autentycznej lokalnej kuchni jest Riga Central Market, czyli targ centralny, który jest jednym z największych w Europie.

Czego warto spróbować?

czarny chleb (rupjmaize) - to właśnie z niego słynie Łotwa. Nazwa tego przysmaku nie jest wcale myląca. Czarny chleb wypiekany jest z mąki żytniej z dodatkiem słodu, która nadaje mu charakterystycznej barwy. Z kolei swój niepowtarzalny aromat zawdzięcza on kminkowi

- to właśnie z niego słynie Łotwa. Nazwa tego przysmaku nie jest wcale myląca. Czarny chleb wypiekany jest z mąki żytniej z dodatkiem słodu, która nadaje mu charakterystycznej barwy. Z kolei swój niepowtarzalny aromat zawdzięcza on kminkowi łotewskie pierogi (pīrāgi) - rodzaj łotewskich pierogów, wypełnionych mięsem wieprzowym, cebulą i przyprawami. Te małe, smażone pierożki są doskonałą przekąską, często podawaną podczas różnych uroczystości i świąt

- rodzaj łotewskich pierogów, wypełnionych mięsem wieprzowym, cebulą i przyprawami. Te małe, smażone pierożki są doskonałą przekąską, często podawaną podczas różnych uroczystości i świąt szprotki, śledzie i inne ryby - geograficzne położenie Łotwy, w tym bliska obecność Morza Bałtyckiego sprawiły, że ryby stały się nieodłączną częścią kuchni łotewskiej. Zamawiając więc lokalne ryby w restauracjach, możemy więc liczyć na ich świeżość i doskonały smak. Jednakże w kuchni łotewskiej ważną rolę odgrywają ryby marynowane i suszone. Marynowanego śledzia zjemy tam najczęściej z ziemniakami i twarogiem

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Wodospad ognia”. Piękno przyrody ściąga turystów do Yosemite AFP

Zobacz również: Nowy turystyczny hit na południu Polski. Nad "beskidzkim morzem" szykuje się inwestycja za miliony