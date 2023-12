Spis treści: 01 Kiedy najlepiej rezerwować wakacje 2024?

02 Gdzie najtaniej na wakacje w 2024?

03 Gdzie na wakacje na lato 2024? Hitowe kierunki dla wczasowiczów

Kiedy najlepiej rezerwować wakacje 2024?

Wiele osób zastanawia się, kiedy najlepiej jest rezerwować wakacje na przyszły rok. Okazuje się, że oferty można podzielić na first minute i last minute. Tych pierwszych jest zwykle o wiele więcej, a ponadto cechuje je większe zróżnicowanie pod kątem hoteli czy kierunków podróży. Z kolei oferty last minute dotyczą wakacji w miejscach, które nie wyprzedały się do końca.

Poszukując wczasów na 2024 rok, warto rezerwować je znacznie wcześniej i skorzystać z oferty first minute. Najlepiej zrobić to jeszcze w trakcie zimy lub wiosny, czyli w miesiącach poprzedzających sezon wakacyjny.

Gdzie najtaniej na wakacje w 2024?

Zdjęcie Obecnie można znaleźć wiele korzystnych cenowo wakacyjnych ofert. Wśród niedrogich kierunków znajduje się Grecja. / Picsel / 123RF/PICSEL

Niektóre osoby decydują się na skorzystanie z first minute z uwagi na korzystniejsze ceny. Szeroki wybór ofert sprawia, że można zorganizować sobie naprawdę ekonomiczne wczasy. Gdzie najtaniej na wakacje w 2024 roku? Zwykle najniższe ceny dotyczą kierunków takich jak Bułgaria, Grecja czy Turcja. Obecnie można zarezerwować pobyt wraz z przelotem już od 1100-1400 zł za osobę.

Można również poszukać osobno noclegu i biletów lotniczych. W przypadku tej drugiej kwestii – bilety kupowane kilka miesięcy przed wylotem są zdecydowanie tańsze niż te rezerwowane w późniejszym terminie.

Gdzie na wakacje na lato 2024? Hitowe kierunki dla wczasowiczów

Zdjęcie Riwiera Albańska zachwyca pięknymi krajobrazami / 123RF/PICSEL

Według raportu "Zagraniczne wakacje Polaków 2023" Polskiej Izby Turystyki, w 2023 najczęściej wybieranymi miejscami na wakacje były Turcja, Grecja i Egipt. Jakie kierunki wakacyjne okażą się hitowe w przyszłym roku?

Duże szanse na wejście do czołówki ma Albania. Kraj ten z roku na rok staje się urlopowym kierunkiem coraz większej liczby turystów. Riwiera Albańska przyciąga wczasowiczów pięknymi plażami i kąpieliskami oraz wieloma atrakcjami, w których skład wchodzą między innymi historyczne zabytki. Dodatkową zachętą są przystępne ceny oraz bogata oferta noclegowa.

Kierunkiem, który również zyskuje na popularności, jest Cypr. Mnogość hoteli i atrakcji turystycznych potrafi pozytywnie zaskoczyć. Kraj ten przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i wczasowiczów podróżujących samotnie oraz z drugą połówką. Warto odwiedzić miejscowości z bogatą historią takie jak Nikozja czy Limassol.

Trzecim z kierunków, który prawdopodobnie ponownie okaże się hitem w 2024 roku, jest Turcja. Kraj ten corocznie cieszy się ogromną popularnością wśród polskich turystów. Piękne plaże, ogromna oferta hotelowa oraz wiele ciekawych miejsc do zwiedzania to tylko niektóre z powodów, dla których Turcja jest ochoczo odwiedzana przez wczasowiczów.