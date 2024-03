Uznam to przybrzeżna wyspa na Bałtyku położona na pograniczu Polski i Niemiec. Od północnego zachodu zamyka ona Zalew Szczeciński . Jej powierzchnia wynosi 445 km kwadratowych, z czego do Polski należy około 72 km kwadratowe. Linia brzegowa wyspy Uznam jest mocno poszarpana, charakteryzują ją liczne półwyspy. Uznam jest jednym z najbardziej słonecznych regionów w Niemczech. W ciągu roku zastaniemy tam średnio 1906 godzin słonecznych. Z tego powodu Niemcy określają ją mianem Wyspy Słońca.

Polska część wyspy Uznam w całości położona jest na terenie Świnoujścia. Miasto to leży aż na 44 wyspach, z czego największe to Uznam, Wolin i Karsibór. Ten popularny nadmorski kurort przyciąga turystów licznymi atrakcjami. Od rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie po imponujące forty twierdzy Świnoujście — każdy odwiedzający, niezależnie od zainteresowań, znajdzie tam coś dla siebie. Do najciekawszych atrakcji miasta należą:

Port w Świnoujściu — to jeden z największych morskich kompleksów nad Bałtykiem. Stąd możemy wybrać się w turystyczny rejs statkiem pirackim po Bałtyku, czy też popłynąć promem do Niemiec lub Szwecji.

Będąc w Świnoujściu, koniecznie musimy odwiedzić też lokalne plaże z płytkimi i ciepłymi kąpieliskami . Zejście do wody jest tam bardzo łagodne, dlatego jest to idealne miejsce na wypoczynek z dziećmi. Czystość plaż i okolicy została doceniona certyfikatem "Błękitnej Flagi".

Po niemieckiej stronie wyspy warto odwiedzić trzy miejscowości: Mellenthin, Stolpe oraz Benz. Zachwycają one swoją historią, a także architekturą. Zamki, kościoły oraz muzea to tylko nieliczne z atrakcji, które możemy odwiedzić, aby poznać historię wyspy.



Mellenthin to malownicza miejscowość pośród pól i lasów, położona w środkowej części wyspy Uznam. Słynie z otoczonego fosą "zamku na wodzie", a także średniowiecznego kościoła z 1330 roku. Wokół Mellenthin rozciąga się, utworzony w 1995 roku, 65-hektarowy rezerwat przyrody.



Piękny i odnowiony zamek znajdziemy też w miejscowości Stolpe położonej w południowo-zachodniej części wyspy. Z kolei Benz znane jest z wiatraka, który w przeszłości pełnił funkcję młyna. Znajduje się on na wzgórzu, z którego rozciąga się wspaniały widok na okolicę. W wiatraku na turystów czeka muzeum i kawiarenka.



Po niemieckiej stronie znajdziemy również trzy uzdrowiska — Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin. To idealne miejsca dla osób poszukujących relaksu i regeneracji. Ich architektura nawiązująca do renesansu i baroku oraz piękne molo i plaże, tworzą niepowtarzalny klimat, który przyciąga turystów z całego świata.