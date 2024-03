Stary Sącz , miejsce wciąż nieodkryte przez wielu turystów, to małopolska alternatywa dla zatłoczonego Zakopanego czy uwielbianej przez kuracjuszy Krynicy-Zdrój. Jedna z tamtejszych atrakcji kusi szczególnie.

Co warto zobaczyć w Starym Sączu? Brama wiodąca do pobliskich gór

Stary Sącz to prawdziwy raj dla miłośników historii. Pierwsze wzmianki o sądeckim grodzie pochodzą z początków XIII wieku (dokładnie z 1224 roku), stawiając to miejsce w gronie najstarszych polskich miast. Dziś wystarczy jedynie krótki spacer ulicami tego miasteczka, by szybko przenieść się w przeszłość.