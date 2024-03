W wyniku realizacji inwestycji powstanie plac zabaw dla dzieci, budynek zaplecza sanitarnego, tężnia solankowa, wydzielone miejsce pod scenę, wydzielone miejsce dla food trucków, boisko do gry w bule, piaszczysta plaża, ciągi komunikacyjne, spacerowe, tereny zielone, nasadzenia roślinne, oświetlenie terenu, montaż małej architektury - czytamy na stronie Gminy Gródek nad Dunajcem.

Zdaniem tamtejszych władz - zagospodarowany teren przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy, umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu przy wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Obecnie trwa budowa placu zabaw dla dzieci z tzw. tyrolką oraz plac do gry w bule. Lokalne władze podkreślają, że robią wszystko, by ten etap prac został zakończony i oddany do użytku jeszcze przed wakacjami.