Każdego roku w sieci pojawiają się rankingi najlepszych lotnisk i linii lotniczych na świecie. Niemniej jednak równie ciekawą kwestią jest to, które lotniska cieszą się najmniejszą sympatią podróżnych na świecie i poszczególnych kontynentach. To właśnie opinie turystów, często surowe i bezkompromisowe, decydują o miejscu w tych zestawieniach. Wśród dziesięciu najgorzej ocenianych lotnisk w Europie, według użytkowników portalu Sleeping in Airports, aż cztery znajdują się w Grecji.

Międzynarodowe lotniska na wyspach Rodos, Santorini oraz w Chanii na Krecie zostały ocenione tylko nieco lepiej, również otrzymując wiele krytycznych opinii.

Najgorsze lotnisko w Europie znajduje się w Grecji

Port lotniczy Heraklion im. Nikosa Kazandzakisa, mimo że jest najbardziej ruchliwym lotniskiem na Krecie i jednym z największych w Grecji, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najgorszych lotnisk. Pasażerowie są rozczarowani jakością usług, oceniając lotnisko najgorzej w takich kategoriach jak obsługa klienta, komfort, bezpieczeństwo, czystość, łatwość poruszania się po obiekcie oraz warunki do spania na terenie lotniska.

Chociaż lotnisko co roku obsługuje ponad 8 milionów pasażerów, to jego infrastruktura nie nadąża za rosnącym ruchem turystycznym i w związku z tym terminale są często przepełnione, a pasażerowie muszą długo czekać w kolejkach do odprawy i kontroli bezpieczeństwa.

Brak wystarczającej liczby miejsc siedzących w strefach oczekiwania sprawia, że podróżni muszą czekać na loty stojąc lub siedząc na podłodze. W upalne dni sytuację pogarsza słabo działająca klimatyzacja, co powoduje dyskomfort i narastającą frustrację wśród pasażerów.

Niedostateczna infrastruktura i usługi

Oprócz problemów z przestrzenią, lotnisko w Heraklionie krytykowane jest za słabą jakość usług. Oferta gastronomiczna jest ograniczona, a ceny w dostępnych punktach są często zawyżone. Toalety są często zaniedbane i nieodpowiednio utrzymane, co dodatkowo wpływa na negatywne odczucia podróżnych.

Turyści narzekają na kolejki, wysokie ceny w lokalach gastronomicznych i duży nieporządek na lotnisku w Heraklionie East News East News

System informacji lotniskowej bywa nieczytelny i niespójny, co utrudnia orientację w obiekcie, zwłaszcza dla osób odwiedzających Kretę po raz pierwszy. Brak nowoczesnych udogodnień, takich jak darmowe i stabilne połączenie Wi-Fi, również jest przedmiotem krytyki ze strony pasażerów przyzwyczajonych do wyższych standardów obsługi.

Jak Heraklion wypada na tle innych europejskich lotnisk?

W różnych rankingach oceniających jakość europejskich lotnisk, Heraklion często zajmuje ostatnie miejsca. W badaniach przeprowadzanych przez organizacje takie jak AirHelp czy Skytrax, bierze się pod uwagę takie kryteria jak punktualność lotów, jakość obsługi, czystość, udogodnienia dla pasażerów oraz opinie samych podróżnych.

W ostatnich latach, oprócz Heraklionu, na dole rankingów pojawiały się również takie lotniska jak:

Lotnisko London Luton (Wielka Brytania) - krytykowane za długie kolejki, wysokie ceny i niedostateczną czystość.

Lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu (Francja) - mimo swojej wielkości i znaczenia, często narzekano na skomplikowany układ terminali i słabą obsługę klienta.

Lotnisko Berlin Schönefeld (Niemcy) - otrzymywało negatywne oceny za przestarzałą infrastrukturę i niewystarczające udogodnienia.

Wśród nisko ocenianych lotnisk znalazły się także London Luton, Berlin Schönefeld oraz lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu 123RF/PICSEL

Plany na przyszłość - czy jest nadzieja na poprawę?

Władze Grecji są świadome problemów i krytyki, jaka spada na lotnisko Heraklion i podjęły już kroki, które mają na celu poprawę komfortu pasażerów. Trwają bowiem prace nad nowym lotniskiem Kasteli International Airport, które ma zastąpić obecny port w Heraklionie. Nowe lotnisko ma być nowoczesnym obiektem spełniającym najwyższe standardy obsługi pasażerów i być oddalone o 40 km od aktualnego.

Otwarcie nowego lotniska przewidziane jest na 2025 rok. Do tego czasu władze starają się wprowadzać tymczasowe usprawnienia na obecnym lotnisku w Heraklionie, choć mogą być one niewystarczające, by sprostać oczekiwaniom pasażerów.

