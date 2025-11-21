Spis treści: Karlowe Wary - słynne europejskie uzdrowisko Karlowe Wary - największe atrakcje Jakie schorzenia leczy się w Karlowych Warach? Czeskie uzdrowiska zapraszają Polaków i oferują zniżki

Karlowe Wary - słynne europejskie uzdrowisko

Historia Karlowych Warów sięga XIV wieku, kiedy to według legendy Karol IV w trakcie polowania odkrył znajdujące się tu gorące źródła i założył osadę o nazwie Gorące Łaźnie, którą później przemianowano na cześć władcy. Prawdziwy rozkwit uzdrowiska nastąpił jednak dopiero w XVIII wieku, a z jego dobrodziejstw korzystali m.in. Beethoven, Bach, Chopin, Paganini, Goethe, Kafka i Mickiewicz. Karlowe Wary mogą poszczycić się malowniczym położeniem w dolinie rzeki Teplá. Otaczające je wzgórza porośnięte lasami zapewniają leczniczy mikroklimat i wspaniałe widoki. To idealne miejsce do rekreacyjnego wypoczynku i chłonięcia atmosfery Bell Epoque. Dziś jednym z najważniejszych wydarzeń jest tu doroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który odbywa się w pierwszej połowie lipca.

Grandhotel Pupp to jeden z najbardziej znanych budynków w Czechach. Kręcono tu "Casino Royale" Boris Breytman 123RF/PICSEL

Karlowe Wary - największe atrakcje

Ze względu na unikatową architekturę, walory lecznicze i przyrodnicze, a także niesamowitą atmosferę Karlowe Wary zostały wpisane na listę UNESCO. Do największych atrakcji zalicza się gorące źródła otoczone zabytkowymi kolumnadami, które są architektonicznym arcydziełem i pełnią rolę pijalni wód. Można z nich korzystać bezpłatnie przez całą dobę. Choć uzdrowisko nazywane jest "miastem 12 źródeł", jest ich zdecydowanie więcej, bo aż kilkadziesiąt. Dla turystów udostępniono 15, a najbardziej charakterystyczne znajdują się w Kolumnadzie Parkowej, Młyńskiej, Targowej, Zamkowej i Uzdrowiskowej, w której można zobaczyć spektakularny gejzer.

Wytryskujący na wysokość 12 m gejzer Vřídlo to symbol czeskiego uzdrowiska Dietmar Rauscher 123RF/PICSEL

W pijalniach warto korzystać ze specjalnych ceramicznych kubków zwanych tu becherkami - na cześć słynnego lekarza Davida Bechera. Naczynie może być też świetną pamiątką z pobytu w uzdrowisku. Przy pijalniach można również kupić tutejszy słodki przysmak, czyli okrągłe wafle - Karlovarské oplatky.

Historyczne centrum miasta najlepiej zwiedzać, spacerując urokliwym deptakiem nad brzegiem rzeki Teplá. Stąd doskonale widać piętrowy układ miasta - bajeczne wille, kamienice i domy zdrojowe w przeróżnych stylach architektonicznych. Do ciekawszych budynków zalicza się wieża zamkowa z tarasem widokowym, Uzdrowisko Cesarskie wraz z Cesarskimi Łaźniami czy Uzdrowisko Elżbiety. Dzięki filmowi "Casino Royal" sławę zyskał też Grandhotel Pupp.

Promenady w Karlowych Warach zachęcają do spacerów i podziwiania piękna zabytkowego kurortu Frank Fiscbach 123RF/PICSEL

Spacer po okolicznych lasach i wzniesieniach to świetna okazja, by podziwiać Karlowe Wary z wysokości. Jednym z piękniejszych punktów widokowych jest Jeleni Skok. Ciekawą atrakcją jest również wieża widokowa Diana, do której prowadzi linowo-terenowa kolejka o tej samej nazwie.

Słynne czeskie uzdrowisko warto odwiedzić w sezonie zimowym - jak nigdzie można tu poczuć bożonarodzeniowy klimat. A to nie tylko za sprawą świątecznych dekoracji w mieście, ale też kolejnego wyjątkowego miejsca. W zamku nad rzeką Ohří (Zámeček Doubí) udostępniono przepiękną wystawę adwentowych ozdób, stroików czy szopek.

Karlowe Wary słyną też z ziołowego likieru, którego historię i proces tworzenia można zobaczyć w oryginalnym interaktywnym muzeum znanym jako Dom Becherovki. Godne uwagi jest również muzeum szkła "Moser".

Karlowe Wary warto odwiedzić w okresie świątecznym. Miasto jest bajecznie udekorowane, a w zamku nad rzeką Ohří można zobaczyć wystawę dekoracji bożonarodzeniowych 123RF/PICSEL

Jakie schorzenia leczy się w Karlowych Warach?

Uzdrowiska i sanatoria w Karlowych Warach wykorzystują zbawienny wpływ gorących źródeł i wód w leczeniu wielu schorzeń przewlekłych, przede wszystkim zaburzeń trawiennych i metabolicznych, np. cukrzycy czy otyłości. Zabiegi przeznaczone są również dla osób zmagających się z chorobami narządów ruchu i dolegliwościami neurologicznymi czy chorobami układu krążenia. Pobyt w czeskim uzdrowisku jest także zalecany pacjentom onkologicznym, którzy mogą dzięki temu szybciej wrócić do zdrowia.

Gorące źródła i baseny termalne wykorzystuje się w leczeniu schorzeń narządów ruchu i zaburzeń metabolicznych 123RF/PICSEL

Czeskie uzdrowiska zapraszają Polaków i oferują zniżki

Czeskie uzdrowiska stworzyły też specjalną ofertę dla Polaków w ramach programu Open Polska. Biorą w nim udział określone hotele i ośrodki wypoczynkowe z czterech miejscowości: Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie, Franciszkowe Łaźnie oraz Jáchymov. Tygodniowy pobyt wraz z wyżywieniem, konsultacją lekarską i jednym zabiegiem dziennie to koszt 1800 zł. Zgłoszenia są przyjmowane tylko do końca stycznia 2026 r., a pobyt w promocyjnej cenie dostępny jest do końca maja 2026.

