To nie jest tylko moda; to rozmowa z przeszłością, to dotykanie historii. Kiedy zakładam broszkę z lat 40. XX wieku, czuję się jakbym na chwilę wsuwała się w skórę kobiety, która nosiła ją w czasach wojny, na potajemne randki czy na powrót męża z frontu. Kiedyś kupiłam ciężki, geometryczny naszyjnik z lat 80. w stylu Art Deco - i nagle czuję się jak supermodelka na wybiegu, tętniąca energią New Wave.

To jest właśnie magia biżuterii kostiumowej - jej emocjonalna wartość jest nieskończenie wyższa niż jej materialna. Jest stworzona, by opowiadać historie, niekoniecznie o fortunie, ale o stylu, odwadze i przemianach epok. W odróżnieniu od "poważnej" biżuterii, która jest dyskretną inwestycją, kostiumowa biżuteria krzyczy. Jest plastikowa, kolorowa, przesadzona. Jest wyzwoleniem!

Dlaczego kocham vintage?

Dusza, nie tylko metal. Każdy mały defekt: lekko zdarta emalia, patyna na metalu, to dowód na to, że ten przedmiot żył. Nie jest to maszynowo wyprodukowana kopia.

Niepowtarzalność. Mam pewność, że na przyjęciu nikt inny nie będzie miał mojego pierścionka-kokardy z lat 50. Jest to mój mały, osobisty sekret stylu.

Świadomy wybór. Kupując vintage, uczestniczę w obiegu cyrkularnym. To ekologiczny gest, który ma w sobie o wiele więcej polotu niż kupowanie "fast fashion" z Chin.

Dla mnie biżuteria vintage to punkt centralny stroju. To nie ubranie ma przyćmić naszyjnik, to naszyjnik ma nadać charakter całej stylizacji. Kocham łączyć stary, bogato zdobiony klips do uszu z minimalistycznym, nowoczesnym garniturem. To zderzenie epok jest dla mnie kwintesencją dobrego smaku: szacunek dla przeszłości w połączeniu z pewnością siebie teraźniejszości.

Ja kocham błysk, który ma prawdziwą historię do opowiedzenia. A ta historia, jest częścią mojej historii.

Martyna Kupczyk - architektka wnętrz, projektantka i kolekcjonerka z Piotrkowa Trybunalskiego. Kilka lat spędziła w Irlandii, gdzie rozwijała swoje umiejętności, by wrócić i tworzyć miejsca pełne światła i harmonii. W programie "Nasz Nowy Dom" od lat pomaga rodzinom w trudnej sytuacji, ale jej serce bije także dla unikatowych przedmiotów vintage. Wraz z siostrą prowadzi galerię Vintage House, w której sztuka spotyka się z dobrym rzemiosłem. Martyna wierzy, że piękne przedmioty mają moc zmieniania codzienności i potrafi nadać im nowe życie we wnętrzach.

