Im zimniej, tym ochota na słodkie większa?

Im chłodniej się robi, tym więcej czasu spędzamy w przytulnym, domowym zaciszu przy dobrej książce lub serialu. Jesień i zima to czas zmniejszonej aktywności, częściej grzania się i odpoczynku, jednak dla wielu osób oznacza to też zwiększoną ochotę na podjadanie. O ile chrupiemy świeże owoce i warzywa, nie ma powodów do niepokoju, niestety zdecydowanie częściej dopada nas ochota na coś wspaniale słodkiego, co w dłuższej perspektywie może oznaczać przybieranie na wadze i pogorszenie samopoczucia. Na szczęście istnieje przekąska, która zaspokaja w pełni chęć na słodycze, smakuje obłędnie dobrze, jest absolutnie prosta i szybka w wykonaniu i - co najważniejsze - jest zdrowa.

Mowa o tzw. "kulkach mocy", których bazą są suszone daktyle. Choć dla wielu osób może to być trudne do uwierzenia, ale kuleczki z dodatkami orzechów, kakao, masła orzechowego i wiórków kokosowych naprawdę przypominają w smaku popularne słodycze. Poniżej znajdziecie przepis na kulki a'la Ferrero Rocher, które są uwielbiane i chętnie wręczane jako wykwintny prezent z okazji urodzin czy imienin. Ich smak jest obłędny, ale to nie znaczy, że nie da się ich zastąpić zdrowszą alternatywą. Dobra wiadomość jest taka, że składniki do przygotowania przepysznych kuleczek bez problemu znajdziecie na sklepowych półkach i jeśli jesteście w posiadaniu dobrego blendera/rozdrabniacza, wystarczy tylko kilka minut spędzonych w kuchni, by bez wyrzutów sumienia podjadać tę słodkość.

Przepyszne kulki a'la Ferrero Rocher

Daktylowo-orzechowe kulki to rarytas dla całej rodziny, a przy tym zdrowy i sycący 123rf.com 123RF/PICSEL

Składniki 1 szklanka suszonych daktyli bez pestek

1 łyżka pasty tahini (lub masła orzechowego)

2 łyżki oleju kokosowego

100 g orzechów laskowych

1 łyżeczka prawdziwego kakao

1/3 tabliczki ciemnej czekolady (70 proc. kakao) 15 min 3-4

Przygotowanie:

Najpierw zalej daktyle gorącą wodą i daj im zmięknąć. Po kilku/kilkunastu minutach odsącz je.

Daktyle, tahini (lub masło orzechowe) i 1 łyżkę oleju kokosowego i łyżeczkę kakao wkładamy do misy malaksera (rozdrabniacza) i miksujemy na pastę.

Powstałą masę wkładamy do lodówki lub zamrażarki.

W czasie, gdy masa się chłodzi, rozpuszczamy czekoladę z łyżką oleju kokosowego.

Z masy z lodówki formujemy ok. 15 niewielkich kulek, do każdej wkładamy po całym orzechu laskowym.

Resztę orzechów miksujemy lub siekamy drobniutko.

Powstałe kuleczki obtaczamy w ciepłej roztopionej czekoladzie, następnie w posiekanych orzechach.

Całość przechowujemy w lodówce i zajadamy się zdrową wersją popularnych czekoladowych kulek.

Smacznego!

