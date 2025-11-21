W kilka minut wyczarujesz kulki, które smakują jak słodycze, a są zdrowsze i lżejsze

Natalia Jabłońska

"Zjadł(a)bym coś słodkiego" - to zdanie wydaje się nam "wymykać" tym częściej, im pogoda robi się nieprzyjemna. Chęć na słodycze na szczęście można poskromić nie rezygnując ze wspaniałego smaku. Oto kulki, które smakują jak popularne pralinki ze sklepu, ale zawierają tylko dobre dla zdrowia składniki. Znikają w kilka chwil!

Kilka czekoladowych kulek z orzechami leży na małym talerzyku ustawionym na jutowej serwetce, w tle tabliczka czekolady na drewnianym stole.
Te "słodycze" możesz jeść bez wyrzutów sumienia. Pyszne jak popularne trufle w złotym papierku123rf.com123RF/PICSEL

Im zimniej, tym ochota na słodkie większa?

Im chłodniej się robi, tym więcej czasu spędzamy w przytulnym, domowym zaciszu przy dobrej książce lub serialu. Jesień i zima to czas zmniejszonej aktywności, częściej grzania się i odpoczynku, jednak dla wielu osób oznacza to też zwiększoną ochotę na podjadanie. O ile chrupiemy świeże owoce i warzywa, nie ma powodów do niepokoju, niestety zdecydowanie częściej dopada nas ochota na coś wspaniale słodkiego, co w dłuższej perspektywie może oznaczać przybieranie na wadze i pogorszenie samopoczucia. Na szczęście istnieje przekąska, która zaspokaja w pełni chęć na słodycze, smakuje obłędnie dobrze, jest absolutnie prosta i szybka w wykonaniu i - co najważniejsze - jest zdrowa.

Mowa o tzw. "kulkach mocy", których bazą są suszone daktyle. Choć dla wielu osób może to być trudne do uwierzenia, ale kuleczki z dodatkami orzechów, kakao, masła orzechowego i wiórków kokosowych naprawdę przypominają w smaku popularne słodycze. Poniżej znajdziecie przepis na kulki a'la Ferrero Rocher, które są uwielbiane i chętnie wręczane jako wykwintny prezent z okazji urodzin czy imienin. Ich smak jest obłędny, ale to nie znaczy, że nie da się ich zastąpić zdrowszą alternatywą. Dobra wiadomość jest taka, że składniki do przygotowania przepysznych kuleczek bez problemu znajdziecie na sklepowych półkach i jeśli jesteście w posiadaniu dobrego blendera/rozdrabniacza, wystarczy tylko kilka minut spędzonych w kuchni, by bez wyrzutów sumienia podjadać tę słodkość.

Przepyszne kulki a'la Ferrero Rocher

Trzy kulki deserowe obtoczone w pokrojonych orzechach, ułożone na drewnianej łyżce, która spoczywa na jutowej podkładce na tle ciemnego, drewnianego stołu.
Daktylowo-orzechowe kulki to rarytas dla całej rodziny, a przy tym zdrowy i sycący123rf.com123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 szklanka suszonych daktyli bez pestek
  • 1 łyżka pasty tahini (lub masła orzechowego)
  • 2 łyżki oleju kokosowego
  • 100 g orzechów laskowych
  • 1 łyżeczka prawdziwego kakao
  • 1/3 tabliczki ciemnej czekolady (70 proc. kakao)
15 min
3-4

Przygotowanie:

  • Najpierw zalej daktyle gorącą wodą i daj im zmięknąć. Po kilku/kilkunastu minutach odsącz je.
  • Daktyle, tahini (lub masło orzechowe) i 1 łyżkę oleju kokosowego i łyżeczkę kakao wkładamy do misy malaksera (rozdrabniacza) i miksujemy na pastę.
  • Powstałą masę wkładamy do lodówki lub zamrażarki.
  • W czasie, gdy masa się chłodzi, rozpuszczamy czekoladę z łyżką oleju kokosowego.
  • Z masy z lodówki formujemy ok. 15 niewielkich kulek, do każdej wkładamy po całym orzechu laskowym.
  • Resztę orzechów miksujemy lub siekamy drobniutko.
  • Powstałe kuleczki obtaczamy w ciepłej roztopionej czekoladzie, następnie w posiekanych orzechach.
  • Całość przechowujemy w lodówce i zajadamy się zdrową wersją popularnych czekoladowych kulek.

Smacznego!

Okrągłe, lekko przypieczone pączki ułożone na stole oraz w szklanym słoiku, w tle fioletowy napis kuchnia i logo interia kobieta.
Kobieta.interia.pl/kuchniaCanva ProINTERIA.PL
