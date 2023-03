Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią sezon na górskie wyprawy! Gdzie spędzić najbliższe pogodne weekendy? Można udać się tam, gdzie wszyscy albo wybrać mniej uczęszczane rejony, takie jak Beskid Wyspowy.

- Beskid Wyspowy jest idealny na krótkie wycieczki - mówi Kuba Zygmunt, autor bloga Sądecki Włóczykij. - Wiele szczytów w kształcie owych wysp jest dostępnych niemal z każdej strony, a spacer nigdy nie będzie należeć do długich.

Beskid Wyspowy - co to za góry?

Ta część Beskidu Zachodniego znajduje się między Kotliną Sądecką a doliną Raby. Ciągnie się na długości około 35 kilometrów i zajmuje powierzchnię około 1000 metrów kwadratowych. Jego największa część należy do powiatu limanowskiego.

Najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego jest Mogielica, która pnie się na wysokość 1170 metrów n.p.m. Innymi znanymi górami tego regionu są Ćwilin, Jasień, Modyń, Luboń Wielki, Krzystonów i Śnieżnica - wszystkie wysokie na ponad 1000 metrów.

Beskid Wyspowy nie jest tak popularnym miejscem turystycznym jak chociażby Bieszczady czy Tatry. Mimo to oferuje wiele pięknych krajobrazów i szlaków turystycznych, liczne zabytki, kościoły drewniane, kapliczki oraz wiele miejsc, które są związane z historią regionu.

Jego nazwa pochodzi od charakterystycznego ukształtowania terenu. Szczyty górskie oddzielone są od siebie głęboki dolinami. Gdy wyłaniają się z oddali w porannej mgle, przypominają wyspy.

Najpiękniejsze miejsca w Beskidzie Wyspowym

Szlak na Mogielicę

To jedna z najpopularniejszych tras turystycznych w Beskidzie Wyspowym to szlak wiodący na najwyższy szczyt regionu, Mogielicę. Z góry rozciąga się piękny widok, a przy dobrej pogodzie zobaczyć można Tatry, Beskid Żywiecki, Gorce i Pieniny.

- Żeby uniknąć największych tłumów, odradzam wycieczkę na Mogielicę od strony przełęczy Rydza-Śmigłego - tłumaczy Kuba Zygmunt. - Na parkingu na przełęczy trudno o wolne miejsce. Lepiej pojechać do przysiółka Wyrębiska we wsi Zalesie, skąd zielonym szlakiem dostaniemy się na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego.

Na trasie znajdują się liczne punkty widokowe, a na szczycie wieża, z której można podziwiać panoramę Beskidu Wyspowego oraz okolicznych pasm górskich. Trasa jest stosunkowo łatwa, choć wymaga trochę wysiłku, szczególnie na ostatnim odcinku prowadzącym na szczyt.

Łącko

Urocza miejscowość na granicy Beskidu Wyspowego i Sądeckiego z pięknymi widokami na pasmo Gorców i Pieniny, z licznymi zabytkami architektury drewnianej. Słynie z sadów jabłkowych, lokalnej śliwowicy i bogatego folkloru.

Zdjęcie Diabli Kamień w okolicy Szczyrzyca / Agencja FORUM

Diabelski kamień

Nieopodal Szczyrzyca można natrafić na bardzo nietypową formację skalną, zwaną diabelskim kamieniem. Jest to wychodnia skalna o długości 55 metrów i wysokości dochodzącej do 20 metrów. Według lokalnej legendy był to głaz, którym diabeł chciał zburzyć pobliski klasztor Cystersów, jednak na dźwięk dzwonu upuścił kamień właśnie w tym miejscu.

Szlak na Luboń Wielki

Inną piękną trasą jest szlak na Luboń Wielki. Trasa rozpoczyna się zwykle w miejscowości Łapanów lub w Gorzeniu Górnym i jest bardzo dobrą propozycją dla rodzin z dziećmi, ponieważ z racji tego, iż jest stosunkowo łatwa i bezpieczna.

- Jeśli interesują nas dłuższe wędrówki, to spacer na Luboń Wielki możemy do takich zaliczyć - mówi Zygmunt. - Wystartujmy wówczas z Rabki-Zarytego. Mamy do dyspozycji trzy szlaki. Niebieski i zielony są łagodnymi opcjami wyjścia na Luboń. Żółty szlak jest dla zaawansowanych, ponieważ prowadzi przez gigantyczne gołoborze, po którym trzeba się wspinać przez kilkaset metrów.

Zdjęcie Luboń Wielki / Elżbieta Stożek / East News

- Jest to bardzo nietypowy widok jak na Beskidy - dodaje. - Docierając na szczyt góry, możemy zatrzymać się w schronisku. Następnie możemy zejść na dół do Rabki, albo udać się czerwonym szlakiem do Mszany Dolnej przez wieś Glisne. Trasa z Rabki do Mszany liczy 12 kilometrów.

Zdjęcie Sielski klimat Beskidu Wyspowego trudno porównywać z innymi górami w Polsce / Monika Oleksy / Agencja FORUM

W pobliżu szlaku znajduje się wiele ciekawych miejsc do zwiedzania, takich jak np. Kopalnia Soli w Wieliczce, Muzeum Regionalne w Bochni czy Zamek Lipowiec. Dzięki temu można zorganizować ciekawą wycieczkę, łączącą wędrówkę w Beskidzie Wyspowym z odwiedzeniem ciekawych miejsc kultury i historii.

Zbójnicki stół

Znowu skały - tym razem to tak zwana ambona skalna z płaską częścią wierzchnią, która według podań miała służyć górskim rozbójnikom do liczenia zrabowanych pieniędzy.

Wodospad Spad



Spad na rzece Kamienica Gorczańska to jeden z najpiękniejszych wodospadów w Beskidach, stanowiący perełkę regionu. Znajduje się także wśród wodospadów o największej ilości przepływającej wody w tej części polskich gór. Jego wysokość wynosi ponad dwa metry, a spadająca swobodnie z hukiem woda robi nie lada wrażenie.

Zdjęcie Panorama Beskidów z okolic schroniska PTTK na Kudłaczach / Dawid Lasociński / Agencja FORUM

Kudłacze

Świetny punkt wypadowy do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również cel podróży sam w sobie. Na Kudłaczach znajduje się znane schronisko PTTK, a sama trasa wiodąca tutaj jest łatwa i przyjemna.

Śnieżnica

Mała ojczyzna Justyny Kowalczyk, do której prowadzi szlak z przełęczy Gruszowiec. Trasa na Śnieżnicę nie należy do najłatwiejszych, ale większość powinna sobie z nią bez trudu poradzić. Nagrodą są przepiękne widoki oraz ciekawostka - XIX-wieczna stacja kolejowa w Kasinie Wielkiej, przerobiona na noclegownię, w której możemy spędzić noc.

Zdjęcie Obserwatorium astronomiczne na górze Lubomir / Grzegorz Kozakiewicz / Agencja FORUM

Lubomir

Oddalony o niecały dzień spaceru od Krakowa niewysoki szczyt ma do zaoferowania bardzo interesującą atrakcję w postaci zabytkowego, niemieckiego Obserwatorium Astronomicznego z lat 20., które nadal funkcjonuje, oferując między innymi pokazy i prezentacje dla dzieci.