Dla kogo bon senioralny?

Bon senioralny ma być w swoim założeniu usługą społeczną o charakterze opiekuńczym, dostosowaną do potrzeb osób w wieku 75 lat lub więcej i z tego względu powinien być realizowany na szczeblu lokalnym - zakłada projekt ustawy o bonie senioralnym.

Ponadto nowy rodzaj usług, będzie obejmował cztery kategorie: podstawowe zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi świadczone w ramach bonu będą miały charakter niemedyczny i ich celem będzie wsparcie w czynnościach życia codziennego osób starszych. Uzupełnią one obecnie dostępne wsparcie w zakresie opieki nad osobami starszymi w ramach systemu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz w ramach systemu ochrony zdrowia (pielęgniarska domowa opieka długoterminowa, świadczenia udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla osób wentylowanych mechanicznie).

Bon będzie niematerialnym świadczeniem, którego wartość maksymalna wyniesie 2150 zł i nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Wartość bonu senioralnego, która nie zostanie wykorzystana w danym miesiącu, nie przechodzi na kolejne miesiące.

Z kolei ustalenie wartości bonu senioralnego nastąpi na podstawie oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego seniora.

"Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia, w przypadku której jest możliwe zidentyfikowanie określonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, które to potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez rodzinę tej osoby" - wskazuje projekt ustawy.

Usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego przysługują osobie, która łącznie spełni następujące warunki:

ukończyła 75. rok życia,

ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego,

posiada małżonka lub co najmniej jednego zstępnego,

jej średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekracza kwoty 3410 zł.

Chcąc starać się o przyznanie bonu, małżonek lub dzieci seniora muszą pracować, a projekt ustawy określa również ich limity dochodowe. Otóż dochód nie może być niższy niż 3500 zł oraz wyższy niż 6700 zł - w przypadku jednoosobowego gospodarstwo domowego. Łącznie z dochodami pozostałych członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 10 tys. zł - w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

W projekcie ustawy czytamy, że w 2026 r. wnioski o bon senioralny można składać od 1 do 30 września. Natomiast w 2027 r. i 2028 r. wnioski przyjmowane będą od 1 lutego do 31 marca. O bon będzie można wnioskować w gminie lub w podmiocie, któremu ta zleci to zadanie, natomiast przedsięwzięcie będzie finansowane z budżetu państwa.

Niektórzy seniorzy na bon poczekają dłużej?

Choć projekt ustawy zakłada, że beneficjentami bonu mogą być osoby, które ukończyły 75. rok życia, to "Fakt" informuje o pewnych, zmianach, które mają się pojawić w finalnej wersji przepisów o świadczeniu.

W latach 2026-2028 z bonu będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 80 lat. Dopiero od 2029 r. bon miałby trafić do 75-latków.

"Jednocześnie z uwagi na konieczność przygotowania gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy na najwyższym możliwym poziomie oraz zbudowania odpowiedniego zasobu kadrowego opiekunów, do końca 2028 r. warunkiem uzyskania bonu senioralnego przez seniora jest ukończenie przez niego 80. roku życia" - wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o bonie senioralnym.

