Jak przygotować się na sezon infekcyjny? Dzięki prostym nawykom zapomnisz, co to przeziębienie
Wraz z nadejściem jesieni, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczynamy częściej chorować. Katar, kaszel, osłabienie, bóle mięśni i gorączka to charakterystyczne objawy infekcji. Wirusy znacznie łatwiej rozprzestrzeniają się w niższych temperaturach, a częstsze przebywanie w zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach ułatwia wzajemne zarażanie się. W dodatku w naszych organizmach stopniowo spada stężenie witaminy D, która odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Na szczęście lekarze podkreślają, że już teraz, na początku jesieni, możemy wzmocnić organizm i uchronić się przed przeziębieniem w kolejnych miesiącach.
Spis treści:
- Dbaj o nawodnienie
- Włącz do diety produkty wspierające odporność
- Przestrzegaj zasad higieny
- Postaw na aktywność fizyczną
- Wysypiaj się
- Miej pod ręką leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe bez recepty
Dbaj o nawodnienie
Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Każdego dnia powinniśmy wypijać ok. 2 litrów płynów. Dzięki temu lepiej działa krążenie, a więc transport składników odżywczych i komórek odpornościowych. Woda ułatwia usuwanie toksyn z ciała, pomaga regulować temperaturę i wspiera działanie naturalnych barier obronnych organizmu, np. błon śluzowych. Z kolei w czasie infekcji picie dużych ilości wody rozrzedza wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie.
Włącz do diety produkty wspierające odporność
W sezonie grypowym warto włączyć do diety produkty spożywcze bogate w witaminy, minerały i substancje bioaktywne stymulujące układ immunologiczny. Warto więc jeść jak najwięcej różnorodnych warzyw i owoców, a także produkty o silnych właściwościach przeciwzapalnych, przeciwwirusowych i antybakteryjnych. Zalicza się do nich czosnek, cebulę, kurkumę czy imbir. Cenna jest też żywność fermentowana, np. kiszonki czy jogurty naturalne. Tego typu produkty wspomagają pracę jelit, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Przestrzegaj zasad higieny
Im mniej kontaktu ze szkodliwymi drobnoustrojami, tym mniejsze ryzyko zachorowania. Dlatego tak ważne jest regularne mycie dłoni (szczególnie przed jedzeniem) i unikanie dotykania twarzy.
Postaw na aktywność fizyczną
Jedną z przyczyn, dla których zimą częściej chorujemy, jest brak regularnej aktywności fizycznej. Niskie temperatury odstraszają od uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a długie wieczory zachęcają do spędzenia czasu na kanapie pod kocem. To jednak duży błąd - regularna aktywność znacznie poprawia działanie układu odpornościowego. Zwiększa produkcję białych krwinek i zwalcza stany zapalne.
Wysypiaj się
Sen to najlepszy lekarz - nie tylko ułatwia walkę z infekcjami, ale też skutecznie zmniejsza ryzyko ich wystąpienia. W czasie snu organizm się regeneruje, oczyszcza i niweluje stany zapalne. To właśnie wtedy produkują się białka, które chronią przed infekcjami, a także przeciwciała konieczne do zwalczania drobnoustrojów.
Miej pod ręką leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe bez recepty
Na wypadek infekcji i złego samopoczucia zawsze miej zapas leków bez recepty. Nie tylko poprawiają samopoczucie, zwalczają ból i gorączkę, ale przede wszystkim łagodzą stan zapalny, co zmniejsza ryzyko poważniejszych schorzeń, takich jak zapalenie oskrzeli czy płuc. W domowej apteczce warto też mieć krople do nosa nawilżające śluzówkę