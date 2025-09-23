Spis treści: Dbaj o nawodnienie Włącz do diety produkty wspierające odporność Przestrzegaj zasad higieny Postaw na aktywność fizyczną Wysypiaj się Miej pod ręką leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe bez recepty

Dbaj o nawodnienie

Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Każdego dnia powinniśmy wypijać ok. 2 litrów płynów. Dzięki temu lepiej działa krążenie, a więc transport składników odżywczych i komórek odpornościowych. Woda ułatwia usuwanie toksyn z ciała, pomaga regulować temperaturę i wspiera działanie naturalnych barier obronnych organizmu, np. błon śluzowych. Z kolei w czasie infekcji picie dużych ilości wody rozrzedza wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie.

Włącz do diety produkty wspierające odporność

W sezonie grypowym warto włączyć do diety produkty spożywcze bogate w witaminy, minerały i substancje bioaktywne stymulujące układ immunologiczny. Warto więc jeść jak najwięcej różnorodnych warzyw i owoców, a także produkty o silnych właściwościach przeciwzapalnych, przeciwwirusowych i antybakteryjnych. Zalicza się do nich czosnek, cebulę, kurkumę czy imbir. Cenna jest też żywność fermentowana, np. kiszonki czy jogurty naturalne. Tego typu produkty wspomagają pracę jelit, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego.

W sezonie jesienno-zimowym imbir zawsze warto mieć pod ręką imbir. Jego silne właściwości przeciwzapalne chronią przed infekcjami

Przestrzegaj zasad higieny

Im mniej kontaktu ze szkodliwymi drobnoustrojami, tym mniejsze ryzyko zachorowania. Dlatego tak ważne jest regularne mycie dłoni (szczególnie przed jedzeniem) i unikanie dotykania twarzy.

Postaw na aktywność fizyczną

Jedną z przyczyn, dla których zimą częściej chorujemy, jest brak regularnej aktywności fizycznej. Niskie temperatury odstraszają od uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a długie wieczory zachęcają do spędzenia czasu na kanapie pod kocem. To jednak duży błąd - regularna aktywność znacznie poprawia działanie układu odpornościowego. Zwiększa produkcję białych krwinek i zwalcza stany zapalne.

Codzienna aktywność fizyczna wpływa na jakość naszego snu

Wysypiaj się

Sen to najlepszy lekarz - nie tylko ułatwia walkę z infekcjami, ale też skutecznie zmniejsza ryzyko ich wystąpienia. W czasie snu organizm się regeneruje, oczyszcza i niweluje stany zapalne. To właśnie wtedy produkują się białka, które chronią przed infekcjami, a także przeciwciała konieczne do zwalczania drobnoustrojów.

Miej pod ręką leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe bez recepty

Na wypadek infekcji i złego samopoczucia zawsze miej zapas leków bez recepty. Nie tylko poprawiają samopoczucie, zwalczają ból i gorączkę, ale przede wszystkim łagodzą stan zapalny, co zmniejsza ryzyko poważniejszych schorzeń, takich jak zapalenie oskrzeli czy płuc. W domowej apteczce warto też mieć krople do nosa nawilżające śluzówkę

