Miejscowość wspólnie z Istebną i Jaworzynką tworzy tzw. Trójwieś Beskidzką . Położenie sprawia, że blisko stąd do naszych sąsiadów - Czechów i Słowaków. Koniaków leży na południowy zachód od Żywca (ok. 40 minut samochodem) i na południe od Wisły (stąd dotrzemy tu w niecałe pół godziny).

Co zobaczyć w Koniakowie? Skoro przy widokach jesteśmy, to z pewnością warto wybrać się na szczyt Ochodzita o wysokości 895 m. Z punktu rozpościera się jedna z najpiękniejszych panoram w Beskidach. Zobaczymy stąd Koniaków, Istebną, zachodnie ramię Baraniej Góry i Beskid Mały.

Jednym z punktów widokowych jest również Koczy Zamek liczący 847 m. Można do niego dotrzeć w kilka minut z położonego niżej parkingu. Rozpościerający się stąd widok w niczym nie ustępuje wspomnianej Ochodzitej.

"Koniaków hekluje, Jaworzynka haftuje, a Istebna plotkuje". Wspomniane w lokalnym powiedzeniu heklowanie to szydełkowanie. Tradycja robienia koronek jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a w 2017 roku trafiła na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W Koniakowie z koronki robi się niemal wszystko - serwety, obrusy, bieżniki, rękawiczki, świąteczne ozdoby, łapacze snów, torebki i oczywiście słynne, koniakowskie stringi. Wyjątkowość koronek z Koniakowa polega na niestosowaniu wzorników. Dzięki temu każdy z projektów jest niepowtarzalny, a jego forma i liczba elementów zależą od wyobraźni tworzącej go artystki. Jak podają źródła, w Koniakowie mieszka obecnie ok. 700 koronczarek.

Maria Gwarek (1896-1962) to jedna z najbardziej znanych koronczarek. Od najmłodszych lat zgłębiała sekrety heklowania koronkowych elementów strojów góralskich (głównie czepców) i innych wyrobów koronkowych. Po wojnie założyła w Koniakowie Spółdzielnię Koronkarską (należało do niej niemal 250 koronczarek z regionu), przyczyniła się do elektryfikacji wsi i zainicjowała powstanie regionalnego zespołu. W izbie pamięci możemy zobaczyć jej twórczy dorobek, w tym i serwetę, którą wykonywała na specjalne zamówienie królowej Elżbiety II. Niestety, nie udało się jej dokończyć dzieła (pracę przerwała śmierć artystki).