Park Kromlau , założony w połowie XIX wieku, zajmuje powierzchnię około 200 hektarów, co czyni go jedną z największych tego typu atrakcji w Niemczech. Jego twórcą był Friedrich Hermann Rötschke, właściciel ziemski, który zainspirowany angielskimi parkami krajobrazowymi, postanowił stworzyć na ich wzór własną przestrzeń.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów parku jest Rakotzbrücke, znany również jako Diabelski Most. Zbudowany w latach 1866-1875, most wykonany jest z bazaltowych kamieni, które sprowadzono z Czech i Saksonii. Jego unikalna konstrukcja sprawia, że wraz z odbiciem w wodzie tworzy idealny okrąg, co robi niemałe wrażenie na odwiedzających.

Nazwa "Diabelski Most" odnosi się do licznych legend, które narosły wokół tego miejsca. Jedna z nich mówi, że za budowę mostu odpowiedzialny jest sam diabeł. Pewien mało znany architekt marzył o stworzeniu niezwykłej budowli, która przyniesie mu sławę. Po pomoc zwrócił się do diabła, który w zamian zażądał duszy pierwszej istoty, która po nim przejdzie. Aby przechytrzyć diabła, budowniczy wypuścił na most koguta, co rozwścieczyło piekielnego architekta, który wskoczył do rzeki.