Czas przejazdu Pendolino między stolicą a Szczecinem wyniesie około 4 godzin i 15 minut, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do dotychczasowych połączeń. Szybszy czas przejazdu to kolejny atut, który ma skłonić pasażerów do wyboru kolei zamiast innych środków transportu. Pociągi te będą kursować w ramach połączeń EIC "Chrobry" i "Sedina", a pierwszy z nich wyruszy z Warszawy przed godziną 8:00