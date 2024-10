Tęgoborze zasłynęło jeszcze z jednego powodu. Zgodnie z podaniami, to właśnie tu miało dojść do wygłoszenia "przepowiedni tęgoborskiej". Dyskusje na ten temat toczą się od lat, trudno też przypisać autorstwo konkretnej osobie. Ale po kolei. Miejscem akcji był zabytkowy, klasycystyczny pałac, najprawdopodobniej wzniesiony na początku XIX wieku przez Stadnickich.

Hrabia skrupulatnie relacjonował każde spotkanie, w którym brał udział. Dzięki temu powstały liczne zapiski, które po jego śmierci trafiły w ręce bratanka Aleksandra Wielogłowskiego. To on natknął się na zawartą w nich spisaną przepowiednię.

Przepowiednia składała się z kilkunastu strof po cztery wersy, a przyszłość Polski rysowała się w niej imponująco: "Polska powstanie ze świata pożogi / Dwa orły padną rozbite", mowa niej nawet o Polsce "od morza do morza": "Bitna Białoruś, bujne Zaporoże, / Pod polskie dążą sztandary. / Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze, / Wracając na szlak swój stary". Alegoryczne opisy miały odnosić się również do innych krajów i zapowiadać między innymi upadek Austrii i Czechosłowacji zaatakowanych przez Niemcy, a także upadek Związku Radzieckiego i faszystowskich Niemiec.

Czy została wygłoszona właśnie w tęgoborskim pałacu? Teorii jest kilka. Oryginał miał być przechowywany we Lwowie, w Bibliotece Ossolińskich, ale zaginął po drugiej wojnie światowej. Kto jest autorem przepowiedni? Do dziś nie wiadomo, ale na liście potencjalnych autorów i autorek znalazła się m.in. Agnieszka Pilchowa, bioenergoterapeutka i zielarka. Nazywano ją Jasnowidzącą z Wisły. To jednak mało prawdopodobne, ponieważ Pilchowa urodziła się 16 grudnia 1888 roku. W chwili swojej wizji miałaby zaledwie pięć lat.

"Tak naprawdę o autorze Przepowiedni wie się bardzo niewiele. Wiadomo, że była to kobieta, która zwróciła się do hrabiego z propozycją przedstawienia mu tej przepowiedni. Do hrabiego raz po raz zgłaszali się różni jasnowidze, wróżki i osoby obdarzone prawdziwymi lub zmyślonymi przez siebie tajemnymi mocami. Hrabia znany był szeroko jako mecenas ludzi, zajmujących się tego rodzaju działalnością. Kim więc była kobieta, twórczyni przepowiedni? W tym problem, że nie wiadomo. Jedyny zapis, dotyczący jej tożsamości, twierdzi, że było to "anonimowe medium" - pisał Szymon Kazimierski w Kurierze Galicyjskim (tekst ukazał się w nr 23-24 (75-76), 16 grudnia 2008 - 16 stycznia 2009).