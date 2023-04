Pokazali, jak mieszka się w busie. Vanlife ośmioosobowej rodziny

Znani online jako Double Decker Fam, Dane i Deena regularnie dzielą się aktualizacjami z podróży po USA w mediach społecznościowych. Są w trasie od ośmiu miesięcy, planują jednak spędzić w busie dwa lata. Ostatnio na ich kanale na Tiktoku pojawiło się nagranie, w którym pokazują pojazd, a zarazem dom od wewnątrz. Twierdzą, że wyposażyli busa we wszystko, co potrzebne im do życia jako ośmioosobowa rodzina. Mają prysznic, pralkę, a nawet podwójne łóżko i aż dwie łazienki.

Na dwuminutowym filmie widać, jak sześcioro dzieci Dane i Deena spędza czas w busie - oglądają telewizję, czy wylegują się na swoich łóżkach. Ich dom na kółkach ma również własną spiżarnię czy pralnię. Z tyłu autobusu umieszczone zostały piętrowe łóżka dzieci. Każde z łóżek ma zasłonę, która ma zapewnić prywatność. Obok znajduje się łazienka dla dzieci. Z przodu autobusu znajduje się część wypoczynkowa dla rodziny oraz sypialnia rodziców z pełnowymiarowym podwójnym łóżkiem.

"Dzieci śpiące w trumnach"

Nagranie, w którym rodzina oprowadza po swoim mieszkaniu w busie zyskało dużą popularność. W komentarzach użytkownicy zachwalali pomysłowość wystroju oraz przemyślany projekt. Nie obyło się również bez nieprzychylnych komentarzy, które dotyczyły głownie dziecięcych łóżek:

Nigdy więcej nie rozmawiałbym z moimi rodzicami, gdyby zmusili mnie do spania w półtorametrowej trumnie bez jakiejkolwiek prywatności i przyjaciół

Dzieci śpiące w trumnach, a wy w olbrzymim łóżku...

Użytkownicy sugerowali, że łóżka dzieci przypominają bardziej trumny, niż miejsce do spania.

Vanlife - dom "na kółkach". Odpowiedź na wysokie koszty mieszkań?

Trend vanlife - mieszkania w pojeździe, w ciągu kilku ostatnich lat zyskał na popularności i dotarł również do Polski. Wiele osób zdecydowało się przenieść z domów do przyczep campingowych, kamperów, czy busików podczas pandemii. Czym jest vanlife? To styl życia, który polega na zamieszkaniu w pojeździe w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu, jednocześnie podróżując. Niektórzy prowadzą taki styl życia z wyboru, szukając wolności, samowystarczalności i mobilności bez płacenia za konwencjonalne zakwaterowanie. Pandemia COVID oraz spowodowane nią spopularyzowanie pracy zdalnej, umożliwiło wielu osobom wybranie takiego stylu życia. Vanlife generuje również niższe koszty utrzymania niż posiadanie kredytu hipotecznego czy wynajem mieszkania.

