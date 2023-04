Algarve to południowy region Portugalii, który rozciąga się na pasie ziemi o długości zaledwie 40 kilometrów, wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Słynie on ze skalistego wybrzeża, majestatycznych klifów i niesamowitych piaszczystych plaż. Oprócz wspaniałych warunków naturalnych region Algarve charakteryzują niskie, białe i przytulne miasteczka, w których architekturze dostrzegalne są wpływy mauretańskie.

Jak dotrzeć z Polski do Algarve?

Podróżowanie do Portugalii samochodem lub autobusem wiąże się z kilkudniową wyprawą przez całą Europę. Z tego powodu najwygodniejszym sposobem na dostanie się do Algarve jest podróż samolotem.

Do Faro, czyli jedynego miasta w tym regionie, które posiada port lotniczy, dolecimy bezpośrednio z Warszawy. Niestety koszt takiego biletu może znacznie przekraczać wakacyjny budżet wielu osób. Nawet za loty niskobudżetowymi liniami zapłacimy około 1000 złotych w dwie strony. Jest to jednak koszt biletów w sezonie wakacyjnym, a aby zaoszczędzić, warto wybrać się do Algarve jeszcze przed nim, np. w majówkę, lub Boże Ciało. Jeszcze w maju możemy znaleźć bilety za około 870 złotych w dwie strony.

Istnieją też dużo tańsze połączenia, są to jednak loty z przesiadką. Przykładowo w sezonie wakacyjnym za lot z Poznania do Faro zapłacimy niecałe 600 złotych w dwie strony, a z Gdańska 660 złotych. Zdecydowanie warto wybrać się tam przed sezonem, ponieważ wtedy ceny biletów są dużo niższe. W maju za lot z Gdańska, Bydgoszczy czy Wrocławia obecnie zapłacimy nieco ponad 350 złotych w dwie strony.

Jak poruszać się po regionie Algarve?

Wszelkie miasta i atrakcje turystyczne w Algarve są świetnie skomunikowane. Po regionie możemy podróżować autobusami lokalnego przewoźnika Eva, portugalskiego operatora Frota Azul Algarve czy też Flixbusami. Połączeń jest naprawdę wiele, jednak jeśli to nie wystarczy, zawsze możemy zdecydować się na podróż pociągiem. Warto jednak pamiętać, że na południu Portugalii sieć kolejowa nie jest szczególnie dobrze rozwinięta, a pociągiem nie wszędzie dojedziemy.

Jednym z najlepszych sposobów na podróżowanie po Algarve jest wypożyczenie samochodu. Koszt przed sezonem to niecałe 500 złotych za 7 dni, jednak w okresie wakacyjnym cena to może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Zdjęcie Najwygodniejszym sposobem na podróżowanie po Algarve jest wypożyczenie samochodu lub kampera / 123RF/PICSEL

Co zobaczyć na południu Portugalii - miasta, plaże, atrakcje

Faro - stolica i największe miasto regionu

Przylatując samolotem do Faro, warto spędzić w tym mieście 1-2 dni. Jest ono jednocześnie stolicą regionu oraz największym jego ośrodkiem, a położenie miasta sprawia, że jest świetnym punktem startowym do zwiedzania Algarve. To małe i przytulne miasteczko doskonale oddaje klimat południa Portugalii.

Jego zwiedzanie możemy rozpocząć od Marine - niewielkiego portu. Następnie, warto udać się do Arco da Vila, czyli miejskiej bramy, którą szczególnie upodobały sobie na swoje gniazda bociany. Koniecznym punktem wycieczki po Faro jest Cidade Velha - stare miasto, którego ulice ozdobione są kostką brukową ułożoną w piękne wzory. W centrum starówki znajduje się plac oraz Se de Faro - katedra pod wezwaniem Świętej Dziewicy Maryi. W Faro warto również zwiedzić niepozorny budynek teatru (Teatro Lethes), który zachwyca pięknym wnętrzem.

Z Faro promem dotrzemy do niewielkiej wyspy, na której znajduje się latarnia morska. Na turystów czekają tam szerokie, piaszczyste plaże, kolorowe domki, a także bujna roślinność.

Zdjęcie Arco da Vila, czyli brama miejska w Faro to ulubione miejsce gniazdowania bocianów / 123RF/PICSEL

Albufeira - imprezowa stolica Algarve

Udając się na zachód od Faro, w zaledwie 30 minut dotrzemy do imprezowej stolicy południa Portugalii. Albufeira to największy i najchętniej odwiedzany kurort turystyczny w Algarve. To świetne miejsce zarówno dla osób nastawionych na relaks na plaży, poszukiwaczy śladów historii, jak i amatorów nocnego życia.

Samo miasteczko, które niegdyś było osadą rybacką, jest niewielkich rozmiarów. Najważniejszymi rejonami dla turystów są Areias de São João oraz stare miasto.



Areias de São João zwana również "The Strip" to zamknięta dla ruchu samochodowego ulica, przy której znajdują się liczne restauracje, dyskoteki, a także kluby. Nocą, miejsce to tętni życiem, a imprezy trwają do białego rana.



Kolejnym miejscem, które powinni odwiedzić turyści, jest stare miasto, czyli labirynt wąskich uliczek otoczonych białymi kamienicami. To właśnie tam poczujemy prawdziwy klimat południa Portugalii. Zabytkiem wartym odwiedzenia jest Igreja Matriz - kościół z XVIII wieku wybudowany w stylu neoklasycystycznym.

Zdjęcie Od pięknych i szerokich plaż, po tętniące życiem wąskie uliczki miasta - w Albufeirze każdy turysta znajdzie coś dla siebie / 123RF/PICSEL

Praia da Marinha - najpiękniejsza plaża Portugalii

Według niektórych to najpiękniejsza plaża Portugalii. Została ona uznana przez przewodnik Michelin za jedną z 10 najpiękniejszych plaż w Europie. Położona jest niedaleko miejscowości Caramujeira.

Wyjątkowe walory przyrodnicze tego miejsca zapierają dech w piersi. Plaża słynie z żółto-pomarańczowych klifów i skał wyłaniających się z turkusowej wody oceanu. To doskonałe miejsce do nurkowania z uwagi na spokojną wodę i brak wysokich fal. Sama plaża jest niewielka i piaszczysta.

Najszybciej dotrzemy tam samochodem, jednak możliwy jest również dojazd na miejsce komunikacją miejską. Podróż autobusem z położonej nieopodal miejscowości Lagoa trwa jedynie 15 minut.

Zdjęcie Klify otaczające Praia da Marinha mają nawet 20 metrów wysokości, a formacja skalna tworzy tam charakterystyczne łuki / 123RF/PICSEL

Grota w Benagil

Ta widowiskowa grota stała się wizytówką regionu Algarve. Mimo że na zdjęciach sprawia wrażenie dużej i masywnej, w rzeczywistości jaskinia jest niewielka, lecz wysoka. Grota w Benagil to tak naprawdę lej krasowy, którego wyjątkowa forma jest efektem długotrwałego uderzania fal morskich o wapienne skały. W ten sposób natura wyrzeźbiła jaskinię, a w jej środku powstała niewielka plaża, którą mogą odwiedzić turyści.

Do wnętrza groty można dostać się jedynie od strony oceanu. Szczególnie ciekawą atrakcją jest rejs motorówką, która zabiera turystów nie tylko do groty w Benagil, ale i do wielu innych, mniejszych jaskiń w okolicy. Na taką wycieczkę można wybrać się z większości miast nadmorskich w Algarve, czyli z Lagos, Albufeiry, czy też Portimão, a jej koszt powinien mieścić się w przedziale 15-40 euro za osobę, w zależności od rodzaju rejsu.



Zdjęcie Niebywała grota w Benagil stała się wizytówką regionu Algarve / 123RF/PICSEL

Dla osób, które lubią aktywny wypoczynek, świetnym rozwiązaniem jest dojazd do plaży w Benagil i wypożyczenie tam kajaka lub SUP’a (Stand Up Paddle), którymi w kilka minut dopłyniemy do jaskini. Dwuosobowy kajak możemy wynająć za około 30 euro na 45 minut.

Portimão - "Miasto Sardynek"

Portimão znane jest również jako "Miasto Sardynek". U wybrzeża miasta znajduje się zabytkowy port, czyli Marina. Obowiązkowym punktem wycieczki po mieście jest spacer uliczkami zona ribeirinha, gdzie znajdują się liczne restauracje, fontanny, czy też sklepiki z lokalnymi wyrobami i rękodziełem. Warto odwiedzić tam również "Museu de Portimão" zwane potocznie "Muzeum Sardynek". Mieści się ono we wnętrzu jednej z głównych fabryk konserw rybnych, a najsłynniejsza ekspozycja w muzeum dotyczy właśnie sardynek.

Latem turyści mogą wypoczywać na pięknej plaży Praia da Rocha. Jest ona otoczona malowniczymi klifami, z których rozciągają się zapierające dech w piersi widoki na ocean. Taką panoramę można podziwiać z licznych punktów widokowych.

Lagos i najbardziej malownicze plaże

Z Portimão, w zaledwie 30 minut samochodem lub 20 minut pociągiem dostaniemy się do kolejnego pięknego miasta. Lagos jest doskonałym miejscem na wypoczynek, absolutnie dla każdego. Miłośnicy historii mogą zobaczyć Kościół św. Sebastiana (Igreja de São Sebastião) z początku XIV wieku, czy też Zamek w Lagos (Castelo de Lagos), który niegdyś był siedzibą gubernatora Algarve. Z kolei fani wypoczynku nad wodą zachwycą się pięknymi piaszczystymi plażami.

W okolicach Lagos znajdują się najpiękniejsze plaże w całej Portugalii. Możemy tam odwiedzić m.in.:

Praia do Camilo,

Praia Dona Ana.

Meia Praia,

Praia de Porto de Mos.

Każda z nich ma swoje unikalne piękno, jednak łączy je charakterystyczny dla południa Portugalii krajobraz, na który składają się ciemnożółte wapienne klify oraz złocisty piasek. Wszystko to otacza lazurowa i spokojna woda.

Innym niesamowitym miejscem jest Ponta da Piedade, czyli Przylądek Pobożności. Miejsce to charakteryzują fantazyjnie wyrzeźbione skały. Dla zwiedzających został udostępniony tam szlak turystyczny, który prowadzi drewnianą kładką przez malownicze szczyty klifów.

Zdjęcie Lagos to starożytne, nadmorskie miasteczko, które słynie z wyjątkowej architektury i pięknych plaż / 123RF/PICSEL

Sagres i dawny "koniec świata"

To miejsce dla osób, które uwielbiają dzikość natury, a także chcą odpocząć od tłumów turystów. To właśnie tam żył i zmarł Henryk Żeglarz, uważany za twórcę portugalskiego imperium kolonialnego.

Prawdę mówiąc, w Sagres nie ma zbyt wielu miejsc do zobaczenia. Do nielicznych atrakcji należą ruiny Forte da Baleeira z XVI wieku. Budynek ten powstał w celu obrony portu, a także Fortaleza de Sagres, czyli fort z XV wieku. Znajduje się tam również największy w zachodnim Algarve port rybacki.

Nielicznych turystów przyciąga w to miejsce wyjątkowy cypel Cabo Sao Vincente, czyli Przylądek Św. Wincentego, który jest najdalej wysuniętym na południowy zachód miejscem Europy. W średniowieczu był on uważany za "koniec świata". Na jego skraju stoi latarnia morska, a w jej pobliżu znajdują się częściowo zrujnowane forty z XVI wieku.



Cataplana i bacalhau, czyli co zjeść w Algarve?

W tradycyjnej kuchni tego regionu dominują przede wszystkim świeże ryby oraz owoce morza. Dania na ich bazie przyrządzane są zazwyczaj w prosty sposób. Najczęściej wykorzystywaną przyprawą jest czosnek, którego aromat można wyczuć w wielu potrawach.

Jednym z najbardziej tradycyjnych dań jest cataplana de marisco, czyli gulasz z owocami morza i warzywami w sosie pomidorowo-paprykowym. Potrawa prawdopodobnie powstała w czasach panowania arabskiego na Półwyspie Iberyjskim. Ma ona intensywny morski smak.

Zdjęcie Cataplana de marisco to danie, którego musi spróbować każdy turysta odwiedzający Algarve / 123RF/PICSEL

Odwiedzając Algarve, koniecznie musimy spróbować bacalhau, czyli dorsza pod różnymi postaciami. Może być on daniem sam w sobie, czasami jednak stanowi składnik zapiekanek czy smażonych pulpecików. Inną rybą, która króluje w całej Portugalii, jest sardynka. Te najczęściej dostaniemy w formie grillowanej lub smażone w panierce.