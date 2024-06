Jak dojechać na Cypel Rewski? To perła wśród atrakcji nad Bałtykiem

Dojazd na Cypel Rewski jest bardzo prosty, zarówno dla zmotoryzowanych, jak i dla tych, którzy wolą transport publiczny. Z Gdyni do Rewy można dojechać samochodem w około 20 minut, a z Gdańska w około 40 minut. Kluczowe jest dotarcie do ulicy Rybackiej, gdzie znajduje się miejski parking. Stamtąd już tylko krótki spacer dzieli turystów od plaży i samego cypla. Dla tych, którzy wolą podróżować komunikacją miejską, dostępne są autobusy kursujące z Gdyni, Rumi i Pucka. Autobusy dowożą pasażerów do centrum Rewy, skąd można dojść na cypel pieszo w ciągu kilku minut. W sezonie letnim Rewa przyciąga wielu turystów, dlatego warto przyjechać wcześniej, aby znaleźć dogodne miejsce parkingowe lub uniknąć tłoku w autobusach.

Ten zachód słońca nie ma sobie równych Lukasz Dejnarowicz Agencja FORUM

Cypel Rewski, znany również jako Szpyrk lub Szperk, to malownicza piaszczysta mierzeja wcinająca się w wody Zatoki Puckiej. Zlokalizowany w niewielkiej rybackiej osadzie Rewa, niedaleko Gdyni, cypel oddziela Zatokę Pucką od Zatoki Gdańskiej. Co ciekawe, możliwe jest przedostanie się z Rewy na Hel, a dokładniej do Kuźnicy na Mierzei Helskiej, w ramach tzw. Marszu Śledzia. Trasa ta, zwana Rybitwią Mielizną, wymaga kilku godzin marszu w wodzie o głębokości około metra, z wyjątkiem miejsca nazwanego Głębinką, gdzie głębokość sięga już pięciu metrów i trzeba je przepłynąć.

Cypel Rewski to doskonałe miejsce na spacery Lukasz Dejnarowicz Agencja FORUM

Cypel Rewski to jedna z najciekawszych przyrodniczych atrakcji nad Bałtykiem. Jego urok najlepiej docenić z lotu ptaka, gdy piaszczysty wał tworzy fascynujący widok. Jednak również z poziomu ziemi widok jest niecodzienny, zwłaszcza podczas zachodu słońca, kiedy miejsce to oferuje niezapomniane pejzaże. Mierzeja jest dostępna dla turystów, którzy mogą spacerować po jej piaszczystej powierzchni, zbierając muszelki i podziwiając otaczającą przyrodę.

Co warto zobaczyć w Rewie?

Zdjęcie z lotu ptaka robi wrażenie Lukasz Dejnarowicz Agencja FORUM

Rewa, urokliwa miejscowość nad Bałtykiem, jest znana nie tylko ze swojego malowniczego położenia, ale także z bogactwa atrakcji przyciągających turystów, głównie w sezonie letnim. Jej osobliwe ukształtowanie terenu, z przepięknymi płyciznami stworzonymi przez morze, oraz charakterystyczny piaszczysty cypel, przyciągają plażowiczów z całego świata. Rewa oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne możliwości aktywnego spędzania czasu, co czyni ją doskonałym miejscem na wypoczynek.

Jednym z głównych atutów Rewy jest jej doskonałe położenie do uprawiania sportów wodnych. Zatoka Pucka, z płytkimi i ciepłymi wodami oraz silnymi wiatrami, stanowi idealne miejsce dla miłośników windsurfingu, kitesurfingu i wakeboardingu. Na plażach Rewy można znaleźć liczne szkoły tych sportów, oferujące kursy dla początkujących i zaawansowanych. Dodatkowo Rewa otoczona jest rezerwatami przyrody, takimi jak Rezerwat Mechelińskie Łąki i Rezerwat Przyrody Beka. Te chronione obszary oferują nieskazitelnie czyste powietrze i bogactwo fauny oraz flory, w tym rzadkie gatunki ptaków, które można obserwować z licznych punktów widokowych.

Cypel Rewski Wojciech Strożyk REPORTER East News

Rewa to również miejsce bogate w różnorodne atrakcje turystyczne. Plaże, które otaczają miejscowość, oferują nie tylko doskonałe warunki do kąpieli, ale także możliwość zbierania muszelek i relaksu na złocistym piasku. Spacer po Alei Zasłużonych Ludzi Morza, gdzie co roku odsłaniane są nowe tablice pamiątkowe, stanowi ciekawe doświadczenie dla miłośników historii. Dla tych, którzy pragną nieco adrenaliny, Cmentarzysko Wraków oferuje niezapomniane nurkowanie wśród zatopionych statków. Rewa jest również doskonałą bazą wypadową do zwiedzania okolicznych atrakcji, takich jak Aqua Park w Redzie, muzeum Dar Pomorza w Gdyni, czy Fokarium na Helu.

