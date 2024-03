Piękna pogoda, ciepła, lazurowa woda, malownicze plaże otoczone zielonymi wzgórzami, a także urokliwe miasteczka pełne wąskich uliczek. To tylko niektóre z powodów, dla których Polacy tak chętnie podróżują latem do Grecji. Kraj ten może poszczycić się różnorodną przyrodą, starożytnymi zabytkami, a także niepowtarzalnym klimatem. Oto kilka Greckich wysp, które zdecydowanie warto odwiedzić.

"Królowa greckich wysp" , bo właśnie takim mianem określana jest Kreta, stanowi kolebkę europejskiej cywilizacji. Według mitologii to właśnie tam narodził się Zeus. Obecnie znajdziemy tam jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Grecji — ruiny Pałacu Knossos, który według mitologii był niegdyś siedzibą legendarnego króla Minosa. Spacerując po tym miejscu, możemy podziwiać starożytne freski, a także inne artefakty w tym ceramikę, rzeźby i biżuterię.

Laguna Balos to jedna z najpiękniejszych plaż Grecji 123RF/PICSEL

To najbardziej romantyczna wyspa Grecji. Idealne miejsce na wakacje we dwoje

Wyspa Santorini , znana także jako Thira, to jedno z najbardziej popularnych i malowniczych miejsc w Grecji. Słynie z charakterystycznej architektury i wspaniałych widoków. Niektórzy nazywają ją jednym z najbardziej romantycznych miejsc w Europie, a nawet i na całym świecie!

Ikoniczna architektura w Santorini to białe domki , wybudowane na krawędzi klifów. Ich niebieskie dachy i kopuły doskonale kontrastują z błękitem morza i nieba. To właśnie ta architektura jest symbolem wyspy i przyciąga turystów z całego świata.

Wyspa oferuje również wiele unikalnych plaż o charakterze wulkanicznym. Jedną z najciekawszych jest plaża Red Beach, czyli Czerwona Plaża otoczona czerwonymi skałami i czarnym piaskiem. Poczujemy się tam jak na zupełnie innej planecie. Inne popularne plaże to Kamari, Perissa i Perivolos.

Santorini jest także znaną winiarską destynacją. Wizyta w lokalnych winnicach, w których można spróbować tradycyjnych win, to niezapomniane doświadczenie, nie tylko dla miłośników enologii.

Mykonos z uwagi na silne wiatry zwane meltemi, które wieją od północy nazywana jest "Wyspą wiatrów". Symbolem tego miejsca są charakterystyczne wiatraki , wzniesione już w XVI wieku. Wzorowane były na tych holenderskich i również służyły do mielenia ziarna. Choć obecnie nie pełnią swojej pierwotnej funkcji, stanowią one symbol bogatej historii wyspy.

Mykonos słynie z intensywnego życia nocnego. Słynne kluby Paradise i Super Paradise to mekka imprezowiczów. Nie oznacza to jednak, że na Mykonos nie wypoczniemy w ciszy i spokoju. Przykładowo położona na drugiej stronie wyspy plaża Agios Sostis, to świetne miejsce na wypoczynek na łonie natury, z dala od tłumów.