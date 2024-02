Chorwacja to jednak nie tylko piękne wybrzeże. Miejscami chętnie odwiedzanymi przez turystów są również liczne parki narodowe, takie jak Plitwickie Jeziora czy Park Narodowy Krka. Zachwycają one swoimi imponującymi krajobrazami, wodospadami i malowniczymi szlakami turystycznymi.

Chorwacja to także raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Kraj ten oferuje idealne warunki do uprawiania różnorodnych sportów wodnych, trekkingu, wspinaczki, czy też nurkowania.

Polacy uwielbiają Chorwację również za stosunkowo niedaleką odległość od Polski. Z tego powodu wielu Polaków, zwłaszcza wybierających się na wakacje z dziećmi, decyduje się na przyjazd do Chorwacji samochodem. Przykładowo z Krakowa do Zadaru dojedziemy w niecałe 11 godzin. To niemal 1100 km drogi. Jednakże, oprócz kosztów benzyny musimy pamiętać o dodatkowych opłatach np. za winietę autostradową.

Dużo szybciej i wygodniej do Chorwacji dostaniemy się samolotem . Z Polski jeszcze przed sezonem, czyli w czerwcu bezpośrednio samolotem dolecimy do pięciu chorwackich miast:

Najtaniej do Chorwacji polecimy w czerwcu. Za loty na trasie Poznań-Dubrownik w terminie 17-24 czerwca zapłacimy 350 zł w dwie strony (za osobę). Za mniej niż 400 zł w dwie strony polecimy również z Krakowa i Wrocławia do Dubrownika, z Wrocławia, Krakowa, Poznania i Rzeszowa do Zadaru, a także z Katowic i Poznania do Puli.