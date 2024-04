Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Bagaż osobisty, podręczny lub rejestrowany. Czym się od siebie różnią i jakie muszą mieć wymiary?

Pierwszym aspektem, z którym musimy się zapoznać już na etapie rezerwacji lotu, są rodzaje bagażu, jakie pasażerowie mogą zabrać ze sobą na podróż. Mimo że każda linia lotnicza może mieć nieco inne wymogi dotyczące rozmiarów i wagi, wszystkie posługują się trzema pojęciami, które powinien znać każdy podróżnik. Oto podstawowe rodzaje bagażu.



1. Bagaż osobisty, nazywany też małym bagażem podręcznym



Może być to mały plecak, damska torebka, czy też torba na laptopa. Zawsze, niezależnie od zasad przewoźnika, na pokład możemy za darmo zabrać jedną sztukę bagażu osobistego. Jednakże każda linia lotnicza może określić indywidualnie wymiary takiego bagażu. Są to m.in.:



Wizz Air - 40 x 30 x 20 cm,

Ryanair - 40 x 20 x 25 cm,

Lufthansa - 40 x 30 x 10 cm.

Co istotne bagaż osobisty musi zmieścić się pod fotelem przed nami. Pamiętajmy, że nie możemy wkładać go do schowka nad siedzeniem, ponieważ miejsce w nim przeznaczone jest na bagaż podręczny (np. walizkę).



2. Bagaż podręczny



Jako bagaż podręczny możemy zabrać ze sobą na pokład małą walizkę na kółkach, 30-40 litrowy plecak turystyczny czy inną torbę, której wymiary nie przekraczają:



55 x 40 x 23 cm i 10 kg w przypadku linii Wizz Air. Podane wymiary nie obejmują uchwytów/kółek bagażu, jednakże kółka mogą zwiększać wymiary bagażu maksymalnie o 5 cm,

55 x 40 x 20 cm i 5 kg w Enter Air,

55 x 40 x 20 cm i 10 kg w przypadku linii Ryanair,

55 x 40 x 23 cm w przypadku PLL LOT, jednak pamiętajmy, że waga zależy od kierunku, dystansu, a także wykupionej taryfy. Minimalnie jest to 8 kg, a do tego na pokład możemy zabrać ze sobą mały bagaż osobisty o wadze około 2 kg np. laptopa, czy torebkę.

Bagaż podręczny zabieramy ze sobą na pokład samolotu i umieszczamy go w schowku nad głową. Linie rejsowe, takie jak LOT czy Lufthansa oferują bezpłatny przewóz jednej, a czasami i dwóch (klasa biznesowa) sztuk bagażu podręcznego w cenie biletu lotniczego. Z kolei niskobudżetowi przewoźnicy zrobią to za dodatkową opłatą. Bagaż podręczny możemy dokupić w momencie rezerwowania biletu lub później, jednak na lotnisku będzie on droższy.



3. Bagaż rejestrowany



Bagaż rejestrowany to taki, który musimy nadać w punkcie odprawy jeszcze przed kontrolą bezpieczeństwa. Trafi on do luku bagażowego, a po przylocie na lotnisko docelowe odbierzemy go z taśmy w hali przylotów. Zazwyczaj pasażerowie muszą indywidualnie dokupić taki bagaż (chyba że klasa, którą podróżujemy np. biznesowa, umożliwia nam zabranie konkretnej ilości bagażu bez dodatkowej opłaty) jednak warto mieć na uwadze, że istnieje limit jego sztuk na pasażera. Każda linia podaje też maksymalny rozmiar takiego bagażu:



Pasażer podróżujący z Wizz Air nie może zabrać ze sobą więcej niż 6 sztuk. Do wyboru pasażerowie mają bagaże o różnym gabarycie: 10, 20, 26 lub 32 kg, a wymiar jednej walizki nie może przekraczać 149 x 119 x 171 cm,

W Ryanair zabierzemy ze sobą bagaż o wadze 10 lub 20 kg,

W PLL LOT w zależności od klasy oraz dystansu możemy zabrać ze sobą kilka sztuk bagażu o wadze 23 lub 32 kg na walizkę, jednak wymiary jednego bagażu nie mogą przekroczyć razem 158 cm (wysokość + szerokość + głębokość).

Pamiętajmy, że przed pakowaniem zawsze warto sprawdzić informacje, wymiary i wymagania obowiązujące na stronie linii lotniczej, którą będziemy podróżować.

Bagaż rejestrowany należy nadać przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa, a po przylocie odebrać z taśmy bagażowej 123RF/PICSEL

Po co limity bagażu i co się stanie, jeśli nasza walizka będzie zbyt ciężka lub zbyt duża?

Limity bagażu lotniczego mają ogromne znaczenie. O tym, dlaczego linie lotnicze muszą kontrolować wagę naszych walizek, opowiedział nam Deniz Rymkiewicz, ekspert platformy podróży eSky.pl

- Limity bagażu lotniczego to nie tylko kwestia wygody pasażerów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i efektywność lotu. Linie lotnicze stosują je z różnych powodów, do których należy m.in. waga i maksymalna masa startowa samolotu, przy której dany model jest certyfikowany do lotu. Każdy dodatkowy kilogram bagażu to większe zapotrzebowanie na paliwo, a więc większa emisja CO2, na którą linie nie mogą sobie pozwolić, gdyż próbują osiągnąć neutralność klimatyczną. Przykładowo samolot Boeing 737-800 może przewieźć maksymalnie 189 pasażerów. Gdyby każdy z nich zabrał ze sobą dodatkowy kilogram bagażu podręcznego, łącznie dałoby to 189 kg dodatkowego ciężaru, czyli równowartość 2-3 pasażerów - tłumaczy ekspert.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że limit bagażu wpływa także na punktualność lotu oraz ceny biletów.

- Nadmierny bagaż może powodować opóźnienia w załadunku czy rozładunku samolotu, co z kolei wpływa na punktualność lotów. Dzięki ograniczeniom linie lotnicze mogą też zaoferować niższe ceny podróży, gdyż koszty transportu bagaży są rozłożone na wszystkich pasażerów - dodaje Deniz Rymkiewicz.

Pamiętajmy więc, że jeśli nasz bagaż podręczny przekroczy wymiary, zostaniemy zatrzymani z nim na bramce do wejścia na pokład. Wówczas zostanie on specjalnie oznaczony, a następnie zabrany do luku bagażowego. Niestety w związku z koniecznością odprawienia takiego bagażu będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę za bagaż, której wysokość ustalana jest przez przewoźnika.



Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku bagażu rejestrowanego, który nadajemy w punkcie odprawy. Jeśli nasza walizka przekroczy dopuszczalne limity wagi lub wymiarów, zostanie do niej naliczona opłata za nadbagaż. Zazwyczaj naliczana jest ona od każdego kilograma powyżej limitu dopuszczonego przepisami. Co istotne, niektóre linie lotnicze ustalają kwotę za każdy kilogram nadbagażu, inne jednak uzależniają cenę nadbagażu od długości trasy przelotu — im dłuższa trasa, tym wyższa opłata.



Wysokość opłaty może także zależeć od tego, czy zapłacimy za nadbagaż z wyprzedzeniem, czy na lotnisku. Przykładowo lecąc Ryanairem, nadbagaż można zakupić przez internet do 2 godzin przed wylotem za 9 euro (39 zł) za dodatkowy kilogram. Cena na lotnisku, w biurze obsługi wynosi 11 euro (47 zł) za dodatkowy kilogram.

Jeśli nasza walizka będzie większa lub cięższa niż dopuszcza linia lotnicza, będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę za nadbagaż Beata Zawrzel/REPORTER East News

Co możemy, a czego nie możemy przewozić w bagażu? Notorycznie popełniamy ten błąd

Wiedząc jaki rodzaj bagażu zabierzemy ze sobą na podróż samolotem, musimy następnie zapoznać się z listą przedmiotów objętych ograniczeniami. Z uwagi na bezpieczeństwo w bagażu podręcznym i osobistym, nie możemy mieć:



przedmiotów ostrych takich jak nożyczki, strzykawki, igły, a nawet łyżwy,

broni palnej,

materiałów wybuchowych (np. sztuczne ognie czy fajerwerki), łatwopalnych (farby, gaz do zapalniczek) czy radioaktywnych,

substancji trujących lub przyczyniających się do korozji,

płynów w pojemnikach większych niż 100 ml. Razem możemy mieć ze sobą maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach - dotyczy to zarówno wody i napojów, jak i środków kosmetycznych (np. szamponu). Ograniczenie to zazwyczaj nie obowiązuje w przypadku pokarmów i napojów przeznaczonych dla małych dzieci.

Deniz Rymkiewicz zwrócił uwagę na kilka niedozwolonych przedmiotów, które pasażerowie nagminnie zabierają w bagażu podręcznym:

- Osoby podróżujące często zapominają o ograniczeniach związanych z przewozem ostrych przedmiotów, zabierając do bagażu podręcznego nożyczki, pilniki czy właśnie parasolki z ostrym zakończeniem. Z racji tego, że każdy z nich potencjalnie mógłby zostać wykorzystany jako broń, pasażerowie są proszeni o zostawienie ich przed dostaniem się do strefy wolnocłowej i na halę odlotów.



Co ciekawe, w ostatnim czasie możemy zaobserwować zmiany w kwestii przewozu płynów, a to dzięki zaawansowanym technologicznie tomografom komputerowym, które umożliwiają szczegółowe sprawdzenie bagażu podróżnych, w tym przewożonych cieczy. Takie rozwiązanie nie tylko skróci czas kontroli bezpieczeństwa, ale i przełoży się na wygodę pasażerów, którzy nie będą musieli rezygnować z zabierania na pokład samolotu napojów czy kosmetyków w butelkach o pojemności większej niż 100 ml. Nowe skanery są już używane na międzynarodowym lotnisku Teesside w hrabstwie Durham w Wielkiej Brytanii, Schiphol w Amsterdamie oraz Leonardo da Vinci w Rzymie. Niestety w Polsce nie zostały one jeszcze wprowadzone, jednak liczne porty lotnicze w tym Kraków-Balice ogłosiły chęć wdrożenia skanerów CT.

W bagażu podręcznym możemy przewozić płyny jedynie w butelkach do 100 ml, jednak na niektórych lotniskach wprowadzono nowe zasady 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już, czego nie możemy zabrać ze sobą na pokład w bagażu podręcznym i osobistym, warto też mieć świadomość, co można spakować. Te przedmioty często budzą wątpliwości podróżnych:



lekarstwa - niektóre z nich mogą być zakazane w krajach, do których podróżujemy, wówczas musimy mieć ze sobą receptę lub np. zaświadczenie od lekarza przetłumaczone na język angielski o konieczności przyjmowania leku,

jedzenie - produkty spożywcze w stanie stałym (np. batoniki lub kanapki), jednak pamiętajmy, że m.in. jogurty muszą być w opakowaniach mniejszych niż 100 ml. Weźmy też pod uwagę, że podróżując do niektórych krajów, zwłaszcza poza Europą nie możemy zabierać ze sobą owoców czy też produktów mięsnych takich jak kiełbasy,

napoje kupione w strefie odlotów - jednak tych alkoholowych nie możemy spożywać na pokładzie,

elektronika - jednak wszelkie baterie (zawierające ogniwa lub akumulatory litowo-metalowe, w których zawartość litu to nie więcej niż 2 g, lub litowo-jonowe) w tym powerbanki (do 40000 mAH, 160 Wh) zawsze musimy mieć przy sobie,

e-papieros - podobnie jak płyny nie może mieć większej pojemności niż 100 ml.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku bagażu rejestrowanego. Do walizek, które trafią do luku bagażowego, nie możemy włożyć:



latarek gazowych,

butli biwakowych z propan‑butanem,

baterii litowo-jonowych (do bagażu podręcznego),

rozpałki z tabliczek węgla drzewnego,

substancji wybuchowych i łatwopalnych (dynamit, fajerwerki, granaty, paliwo płynne, pojemniki z gazem),

substancji chemicznych i toksycznych (gaśnice, kwasy, zasady, sprężone gazy, trucizny, aerozole obezwładniające, materiały radioaktywne).

W odróżnieniu od bagażu podręcznego, w rejestrowanym możemy przewozić płyny bez limitów w tym alkohole, jednak na każdego pasażera przypada konkretny limit. Przykładowo w przypadku alkoholi spirytusowych, które mają od 24 do 70 proc., jest to maksymalnie 10 litrów na osobę.



W bagażu rejestrowanym możemy przewodzić płyny powyżej 100 ml kanurism 123RF/PICSEL

Podróżni często stosują te sztuczki. "Próby ich obejścia mogą wiązać się z różnymi konsekwencjami"

Limity i konieczność dopłacania za dodatkowy bagaż sprawia, że pasażerowie, często stosują mniej lub bardziej kreatywne metody na ominięcie limitu bagażu lotniczego.

- Do najbardziej znanych należą podział bagażu między podróżujących razem osób, zakładanie na siebie dodatkowych ubrań i akcesoriów, pakowanie rzeczy w kieszenie kurtek czy spodni, wnoszenie na pokład przedmiotów, które formalnie nie są traktowane jako bagaż podręczny - np. dużych płaszczy, torebek damskich lub aparatów fotograficznych. Niektórzy zaś specjalnie używają lekkich toreb i walizek, czasem o niestandardowych wymiarach, aby zmieścić w nich więcej rzeczy osobistych.

Dochodzi do tego pewien trik z poduszką, który zyskał na popularności w ostatnich latach dzięki mediom społecznościowym. Polega na zapakowaniu dodatkowych ubrań, czy też ręczników w pokrowiec od poduszki, ponieważ linie lotnicze pozwalają na wnoszenie ich na pokład. Jednakże Deniz Rymkiewicz przypomina, że linie lotnicze ściśle egzekwują limity bagażu.

- Próby ich obejścia mogą wiązać się z różnymi konsekwencjami: począwszy od dodatkowych opłat, przez odmowę przewozu bagażu, aż do konfiskaty przedmiotów przewożonych niezgodnie z regulaminem. Warto też pamiętać o współpasażerach: dodatkowa kontrola i przepakowanie nadbagażu może opóźnić odprawę i lot, co może być uciążliwe dla wszystkich.

