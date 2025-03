Podróżnik wskazał najbrzydsze miasto w Polsce. Naprawdę zasłużyło na to miano?

Caio, który pochodzi z Brazylii, zdecydował się na życie w Łodzi, a na co dzień pracuje w branży marketingu cyfrowego. W wolnym czasie pakuje plecak i podróżuje po Polsce. Na swoim Instagramie chętnie dzieli się wrażeniami z odwiedzanych miast, takich jak Warszawa, Poznań czy Piotrków Trybunalski, a ostatnio udał się także do Zgierza, gdyż spotkał się ze stwierdzeniem, że “nic tam nie ma". Brazylijczyk sam chciał się przekonać, czy tego pokroju opinie są słusznie przypisane miejscowości oddalonej od Łodzi o zaledwie 13 kilometrów pociągiem.

Czy Zgierz ma do zaoferowania zatem tylko jedną lub dwie atrakcje? Zdecydowanie nie, przynajmniej tak twierdzi portal www.zgierzinfo.pl. Muzeum Pojazdów Zabytkowych Tamte Lata to wyjątkowe miejsce w Zgierzu, gdzie można zobaczyć zabytkowe samochody, które dawno zniknęły z polskich ulic. Oprócz stałej ekspozycji muzeum organizuje również wydarzenia kulturalne, takie jak Zlot Pojazdów Zabytkowych. Muzeum Miasta Zgierza to placówka poświęcona historii miasta i powiatu, oferująca bogate zbiory oraz unikalne pamiątki. Oprócz wystaw stałych odbywają się tu także wydarzenia kulturalne i wystawy czasowe dotyczące historii, sztuki i archeologii. Park Miejski to malowniczy teren o powierzchni 1,5 ha, położony nad dawnym stawem Cylkego, oferujący liczne ścieżki spacerowe i sztuczną wyspę na rzece Bzurze. To idealne miejsce na relaks, a dla dzieci przygotowano park linowy i plac zabaw. Jeż ze Zgierza to symbol miasta i urocza atrakcja turystyczna – pomnik jeża trzymającego herb Zgierza. Inspiracją dla rzeźby była bajka „Przygody jeża spod miasta Zgierza” autorstwa Wandy Chotomskiej.