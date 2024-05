Podziemne atrakcje Królowej Luizy, czyli podziemny spływ sztolnią. Wspaniały pomysł na weekend

Zabrze nie jest często wybieranym celem weekendowych wypadów, a szkoda. Śląskie miasto ma wiele do zaoferowania turystom. Co można robić w Zabrzu? Jeśli ktoś ma ochotę poznać podziemny świat kopalni, może to zrobić właśnie w Zabrzu, w dodatku — płynąc łodzią.