Spis treści: 01 Zniżki dla seniorów w PKP

02 Tańsza komunikacja miejska dla emerytów

03 Wyjazd zagraniczny - paszport dla seniora za darmo

04 Ogólnopolska Karta Seniora - tańszy wstęp do wielu miejsc w całym kraju

Zniżki dla seniorów w PKP

Życie i styl 300 plus dla wdów i wdowców. Kiedy nowe, dożywotnie świadczenie dla seniorów? Emeryci i renciści planujący podróż PKP mogą sporo zaoszczędzić. Są oni uprawnieniu do ustawowej zniżki w wysokości 37 proc. ceny biletu dwa razy do roku. Obowiązuje ona w II klasie transportu kolejowego. Aby z niej skorzystać, należy posiadać legitymację emeryta lub rencisty. Należy jednak pamiętać, że zakup biletu w dwie strony uznawany jest za dwie osobne podróże, wyczerpie więc limit tańszych wyjazdów na dany rok.

Dodatkowo seniorzy mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 30 proc. w PKP Intercity, obejmującej przejazdy jednorazowe jak i bilety okresowe. Ciekawą ofertę posiadają także lokalni przewoźnicy, np. Warszawską Koleją Dojazdową seniorzy mogą podróżować o połowę taniej, a Łódzka Kolej Aglomeracyjna proponuje 30 proc. zniżki.

Tańsza komunikacja miejska dla emerytów

Zdjęcie Seniorzy mogą liczyć także na zniżki w komunikacji miejskiej / 123RF/PICSEL

Seniorzy mogą również skorzystać ze zniżek w komunikacji miejskiej . Różnią się one między sobą w zależności od miasta, zazwyczaj jednak do tańszych przejazdów upoważnione są osoby powyżej 70 roku życia.

W niektórych miejscach nie trzeba czekać aż tak długo - w Szczecinie seniorzy po ukończeniu 60 lat zyskują prawo do 50 proc. zniżki na przejazdy komunikacją miejską, a we Wrocławiu czy Lublinie jest ona całkowicie darmowa dla 65 latków.

Przed weekendem majowym warto zapoznać się z zasadami panującymi w danym mieście oraz zabrać ze sobą dowód osobisty lub legitymację emeryta.

Sprawdź: Bon turystyczny dla seniorów. Czy osoby starsze będą mogły liczyć na tańszy wypoczynek?

Wyjazd zagraniczny - paszport dla seniora za darmo

Starsze osoby, które planują spędzenie majówki poza granicami Polski, mogą zaoszczędzić również na wyrobieniu niezbędnych dokumentów. Paszport dla osób powyżej 70 roku życia jest darmowy. W pozostałych przypadkach należy się liczyć z wydatkiem 140 zł za osobę.

Paszport potrzebny jest nie tylko w przypadku bardzo dalekich podróży - od kilku lat konieczne jest posiadanie go chociażby podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii.

Ogólnopolska Karta Seniora - tańszy wstęp do wielu miejsc w całym kraju

Zdjęcie Karta seniora upoważnia do wielu zniżek / 123RF/PICSEL

Sposobem na obniżenie kosztów zwiedzania czy aktywnego spędzania czasu jest wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Dzięki niej można taniej kupić bilety do teatr, kina, muzeum, ogrodu zoologicznego czy botanicznego oraz wielu innych miejsc. Ulgi oferują także kluby fitness posiadające ofertę dla osób starszych, wypożyczalnie rowerów, restauracje, hotele, sanatoria czy uzdrowiska. Obecnie na liście jest ponad 3000 obiektów na terenie całego kraju.

Ogólnopolska Karta Seniora przyda się nie tylko w czasie majówki. Upoważnia również do zniżek podczas codziennych zakupów, wizyt w niektórych gabinetach medycznych czy rehabilitacyjnych. Dzięki niej można bezpłatnie wykonać serwis aparatu słuchowego lub taniej kupić okulary korekcyjne.

