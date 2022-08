Najlepsze memy o kotach. Ty jeszcze nie wiesz, ale one zawładną kiedyś światem

Spis treści: 01 Uroki bycia kotem

02 Memy o kotach czy jednak o nas?

03 Jak się żyje z kotem. Dobrze?

04 Memy o kotach oraz ich dominacji

Jak wygląda życie z kotem? Właściciele albo będą je zachwalać, albo wprost pokażą wszystkie najgorsze zachowania swojego czworonoga. Wady i zalety posiadania kota możemy zauważyć również na memach. Sprawdźmy, co bawi kociarzy (i nie tylko). Zobaczmy najlepsze memy z kotami!

Uroki bycia kotem

Koty posiadają pewne specyficzne zachowania, które wyróżniają je od innych zwierząt. Uwielbiają małe przestrzenie oraz przechodzą co jakiś czas w formę płynną. Można je głaskać tylko wtedy, kiedy one sobie tego zażyczą, w przeciwnym razie lepiej uciekać. Ich zachowania są na tyle wyjątkowe, że zasłużyły w Internecie na wyeksponowanie.

Reklama

Memy o kotach czy jednak o nas?

Memy z kotami nie są tylko wyśmiewaniem specyficznego zachowania tychże istot. Nadają się idealnie nawet w sytuacjach, w których tematem jest nasza codzienność. Ujęcia z kotami idealnie sprawdzają się w różnych sytuacjach.

Jak się żyje z kotem. Dobrze?

Relacje z kotem bywają magiczne. Raz ewidentnie emanuje od niego miłość i oddanie. Innym razem natomiast odczuć można, że kot ma nas serdecznie dość. Zobaczmy, jak wygląda codzienność z kotem. Nie polega ona wyłącznie na dawaniu karmy i sprzątaniu kuwety...

Memy o kotach oraz ich dominacji

Od lat krążą pogłoski, że koty mają w planach dominację nad światem . Jest to bardzo prawdopodobne. Już teraz koty osiągają małe sukcesy, mając swojego właściciela na każde miałknięcie. Kot jest w stanie owinąć sobie człowieka wokół łapy. Osoba oddana zwierzęciu nie jest w stanie zrobić niczego, co może doprowadzić do pogorszenia samopoczucia ich pupila.

***

Czytaj także:

Co jeść i pić, by szybciej pozbyć się kaca?

Rosyjska influencerka spodziewa się kolejnego dziecka z pasierbem. Młodego partnera wychowywała od małego

Skarpetka Jana Pawła II relikwią. Miała uratować egzorcystę